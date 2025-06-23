Работодатель украл 1 млн рублей с карты нижегородского участника СВО
В Нижнем Новгороде 23-летний работодатель украл 1,1 млн руб. с банковской карты бывшего сотрудника, который отправился на спецоперацию. Деньги бойцу вернули, злоумышленник задержан, сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В полицию обратился сам 50-летний военнослужащий. Он рассказал правоохранителям, что ранее трудился разнорабочим в деревне Бешенцево, а в начале года решил заключить контракт с Минобороны РФ. Бывший работодатель вызвался помочь с оформлением документов и убедил потерпевшего оставить ему паспорт, сим-карту и банковскую карту, пообещав все вернуть. Боец заподозрил обман, когда сослуживцам начали приходить уведомления о зачислении денег, а ему нет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Злоумышленник признал вину и сказал, что заранее планировал похитить деньги. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.