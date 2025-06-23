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Коммерсантъ FM
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РЖД переносят сроки строительства Восточного полигона

Российские железные дороги (РЖД) на год или два передвинут сроки строительства третьего этапа Восточного полигона, сообщил замгендиректора холдинга Андрей Макаров. Объем инвестиций в это направление в 2025 году сократился с 400 млрд до 110 млрд руб.

О переносе сроков Андрей Макаров сообщил на ПМЭФ 20 июня, на это обратил внимание РБК. «Мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года,— сказал он.— Это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка».

Как добавил господин Макаров, общий объем инвестиций РЖД снизился с 1,5 трлн руб. в 2024 году до 880 млрд руб. в 2025-м. Лимит на реализацию некоторых инфраструктурных проектов в текущем году уже исчерпан.

В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона работы должны пройти на 24 участках. Ожидается, что на них возведут в том числе несколько новых тоннелей и второй железнодорожный мост через реку Амур. Ввод новых объектов должен увеличить провозную способность БАМа, Транссиба и Красноярской железной дороги.

Подробнее — в материале «Ъ» «Балансировка на спаде».

Петр Бузлаев

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