Алиханов: маркетплейсы обязались проверять жалобы через систему «Честный знак»

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что законопроект «О платформенной экономике» обяжет маркетплейсы проверять регистрацию товаров через систему «Честный знак». Пока документ не принят, торговые площадки и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение.

«Пока такие требования законодательно не закреплены, ЦРПТ заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами,— сказал Антон Алиханов в интервью "РИА Новости".— Онлайн-площадки обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение "Честный знак", и принимать меры против нарушителей».

Как добавил министр, 95% жалоб подтвердились. В отношении трети продавцов маркетплейсы ввели санкции — штрафы, блокировки товаров, предупреждения. Господин Алиханов также сказал, что усиление контроля за маркетплейсами необходимо в том числе для того, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете.