Министр туризма Абхазии опроверг слова чиновницы о российских туристах

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа опроверг высказывания сотрудницы ведомства о нежелательности российских туристов с небольшим бюджетом, назвав ее слова вырванными из контекста. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на интервью «Апсныпресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ранее глава одного из отделов министерства Кристина Лакербая заявила во время совещания правительства республики, что большинство отдыхающих в Абхазии тратят незначительные суммы. По ее словам, стране «не интересны туристы за 300 руб.», которые экономят и не приобретают местную продукцию и сувениры.

«Это не является позицией министерства. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну»,— заявил господин Логуа в интервью «Апсныпресс». Министр подчеркнул, что комментарий сотрудницы был вырван из контекста.

Глава ведомства добавил, что Абхазия рассчитывает на дальнейший рост турпотока.

«Ъ-Сочи» писал, что президент Абхазии Бадра Гунба на Кавказском инвестиционном форуме заявил о планах продлить маршрут электропоезда «Диоскурия» до аэропортов Сочи и Сухума в течение двух лет. По его словам, соответствующие переговоры о модернизации железнодорожной инфраструктуры уже ведутся и новая линия станет продолжением восстановленного сообщения с Россией.