УФАС по Башкирии заблокировало закупку на диагностику дорог в Уфе

Управление ФАС по Башкирии приостановило заключение контракта на диагностику, проектирование и паспортизацию схемы дорожного движения в Уфе, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Решение принято по жалобе предпринимателя Евгения Мельничкина. Ее рассмотрение назначено на 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению заявителя, заказчик в нарушение положения о закупках принимает к оценке исключительно исполненные договоры на работы по диагностике, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети. В жалобе указано, что, исключив из оцениваемого перечня контракты по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции автомобильной дороги, заказчик необоснованно ограничивает число участников закупки.

Начальная цена контракта — 10 млн руб., его профинансируют из городского бюджета. Заказчик — управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Итоги закупки должны были подвести 25 июня.

Работы необходимо провести до декабря. Требуется обследовать участки 220 улиц общей протяженностью 240,6 км.

Майя Иванова