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Третий кандидат выдвинут на выборы губернатора Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы от третьего кандидата на выборы губернатора региона, которые пройдут в сентябре этого года. Им стал самовыдвиженец Сергей Гагаркин, сообщает пресс-служба избиркома.

В 2020 году Сергей Гагаркин баллотировался на пост главы Иркутской области также в статусе самовыдвиженца и выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Ангарска, но не прошел регистрацию.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее документы на участие в выборах главы региона подали депутат Госдумы РФ Сергей Левченко (КПРФ) и действующий губернатор Игорь Кобзев («Единая Россия»). Период выдвижения кандидатов установлен до 4 июля. Выборы назначены на 14 сентября 2025 года.

Александра Стрелкова

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