Власти Приморья: мобильный интернет отключают в целях безопасности

В Приморском крае периодически недоступен мобильный интернет. Его отключают, как и в других регионах России, в целях безопасности в условиях специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету. Просим отнестись жителей Приморского края с пониманием к ситуации. Речь идет о вопросах безопасности»,— цитируется сообщение главы министерства цифрового развития региона Андрея Клементьева.

Власти Приморья в случае отключения мобильного интернета предлагают пользоваться проводным или подключаться к сетям Wi-Fi. «Подключение к сети Wi-Fi решает проблему доступа, в том числе в сети торгового эквайринга»,— говорится в сообщении.

Алексей Чернышев, Владивосток