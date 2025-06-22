К Владимиру Путину вошла история

22 июня президент России встретился с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11-х классов, и несмотря на то, что в них есть все, на встрече выяснились дополнительные подробности. О том, какие именно,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Владимир Мединский готов пойти в школу с новым учебником

Фото: пресс-служба президента РФ Помощник президента Владимир Мединский готов пойти в школу с новым учебником

Фото: пресс-служба президента РФ

Новые учебники истории называются «История России» и «Всеобщая история», а представили их Владимиру Путину помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также министр просвещения России Сергей Кравцов. То есть строй казался просто несокрушимым.

— Мы с вами встречаемся 22 июня,— обратил внимание президент.— Ровно 84 года назад фашистская Германия напала на нашу страну, началась Великая Отечественная война. И хотел бы отметить, что, без всякого преувеличения, в основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. А эта вера закладывалась по разным каналам: и через школу, и через церковь, через наши традиционные религии.

Теперь предметом веры станут новые учебники истории.

— К сожалению,— добавил президент,— в девяностые годы были утрачены и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно. Конечно, мы всегда за то, чтобы были разные, альтернативные точки зрения, это очевидно. Но какие-то базовые, фактологические вещи должны же излагаться! Это было утрачено.

Было неожиданно, что Владимир Путин высказался за альтернативные точки зрения. Логика исторического процесса, которой следовали авторы учебника, этого не предполагала.

— И более того, я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях! — поделился с коллегами Владимир Путин.— Так, как излагалась, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва,— это просто, без всякого преувеличения, уму непостижимо! Все что угодно писали, только не то, что именно Советский Союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь победы такие огромные жертвы.

— До сих пор сосчитать, по-моему, еще никто не в состоянии. Как минимум 27 миллионов человек. И чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели! И откровенную русофобию, и, повторяю, искажение этих исторических фактов.

Наконец-то в этих учебниках будет откровенная русофилия.

— Ну и ничего здесь удивительного нет,— продолжал президент,— поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты. Это все в известной степени напоминало идеологические кампании 20-х годов прошлого века, когда напрочь искажалась и целыми страницами вычеркивалась история дореволюционной России, как будто ее и не существовало либо она существовала в каком-то искаженном зазеркалье. Хотя именно за тысячу лет русские и другие народы Российской империи... Московского царства, потом Российской империи... создавали единое государство.

Вряд ли в 20-х годах прошлого века учебники готовились и издавались на иностранные гранты, но насчет вычеркнутой дореволюционной истории — правда. То есть теперь она, надо полагать, будет представлена максимально полно. Впрочем, и это не факт. По крайней мере не исторический.

Работой над учебниками истории, как известно, увлекались разные авторы. Наиболее последовательными были Михаил Ломоносов, настаивавший на том, что «россы древностью превосходят все соседние народы», и Николай Карамзин, воспевавший идею незыблемости и неизбежности российского самодержавия, также идею России как осажденной крепости. Оба они, кстати, идеально соответствуют новой российской концепции единого учебника истории. Да и Иосиф Сталин как автор лестных замечаний о времени Ивана Грозного, а также о нем самом может считаться полноценным автором нового единого учебника.

Леонид Брежнев, при котором в учебник истории была вписана идея о том, что победа в Великой Отечественной войне — лишнее свидетельство того, что государственная машина эффективнее всех остальных, тоже мог бы претендовать на авторство в этом учебнике.

Работу последнего коллектива авторов следует признать стремительной: за четыре месяца, то есть за март—июнь 2023 года, были подготовлены учебники по истории России и по всеобщей истории для 10–11-х классов в четырех томах. Притом что поручение об их подготовке было дано за десять лет до этого, в марте 2013 года. Но и хорошо, что тогда никто не спешил: после марта 2014 года все равно пришлось бы переписывать.

Другое дело, что никто не спешил и после марта 2014 года. И опять правильно: пришлось бы переписывать после февраля 2022 года.

Считается ли переписанное за четыре месяца написанным?

И может ли быть написанное за четыре месяца быть переписано за два? И кто сможет быстрее? Уверен, тот же коллектив авторов, если что, справится и за один.

Впрочем, на самом деле все это выяснится экспериментальным путем. Как видим, на наших глазах переписывается и всеобщая история, и 22 июня может стать теперь днем не только начала Великой Отечественной войны, но и не хочу сглазить какой еще (события в Иране не позволяют не думать об этом).

К концу 2024 года поспел между тем девятитомник для 5–9-х классов (меньше девяти томов никак не получалось, но ведь и история всемирная). Теперь готовится новый курс обществознания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин, наверное, жалеет, что в его детстве не было такого учебника

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Владимир Путин, наверное, жалеет, что в его детстве не было такого учебника

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

— Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая,— обратил внимание Владимир Путин.— Но хотелось бы тоже от вас услышать оценки того, где мы находимся и как, вы считаете, к этому нужно подойти!

У президента России, похоже, планы еще серьезней:

— Учебники, которые вами сделаны, с пятого и в более старших классах будут использоваться. А раньше?! Ведь сознание человека, маленького ребенка закладывается гораздо раньше. Я уж сейчас не говорю про 1-й, 2-й, 3-й, 4-й классы! Даже в сфере дошкольного образования это тоже очень важно!

То есть линейка единых учебников будет начинаться с детского сада.

— Во всех школах сейчас поднимается Российский флаг и уроки проводятся соответствующие! — с удовлетворением заметил президент.— Но с совсем маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию до них нужно, конечно, с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом требований и знаний детских психологов!

Решено, таким образом, зайти пока через детских психологов. Глубоко копают.

— Позвольте поблагодарить вас за встречу,— растроганно заметил министр просвещения Сергей Кравцов.— Проведена работа, о которой вы неоднократно говорили, по созданию единых государственных учебников. И хотел бы в вашем присутствии поблагодарить авторов, потому что фактически за три года такой кропотливой работы была создана вся линейка. Уже в школах реализуются учебники 10–11-го классов.

Вот как это называется: «реализуются». А раньше называлось «давать знания».

— То, о чем вы сказали... К сожалению, эти перекосы были... Было у нас 54 учебника... Более 50 учебников,— поправился министр просвещения, чтобы потом не было необходимости писать, что это была шутка и что он никогда не говорил про 54 учебника.— И понятно, что не всегда в учебниках в соответствии с исторической правдой излагался материал. Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, а в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы полностью эту ситуацию исправили.

Во всех школах реализована единая программа по истории, разработана ведущими специалистами. На историю Великой Отечественной войны — 30% времени, отдельные уроки по Сталинградской битве, Брестской крепости, блокаде Ленинграда.

Даже жаль, если скоро окажется, что недостаточно внимания в преподавании уроков истории уделено коллективизации или развенчанию культа личности, и придется переписывать учебники с новой точки зрения. Хотя учебник истории нескольких веков, на 30% состоящий из событий четырех лет, вызывает вопросы, хоть и нельзя, конечно, не учитывать то обстоятельство, что авторы готовили новые учебники навстречу 80-летию Великой Победы. Вечность этого, конечно, не поймет, но проглотит. Точнее, поглотит.

— В целом учителя (или все-таки учители? — А. К.) позитивно отнеслись к учебнику, потому что в учебниках есть правдивый исторический материал, есть ссылки в том числе на сайты музеев, есть отсылки сразу к фильмам, которые нужно посмотреть...— заканчивал министр.

Вот что, оказывается, прежде всего привлекает самих учителей: ссылки на сайты и на фильмы.

— И параллельно ведется работа над учебником обществознания,— подтвердил министр.— Обществознание будет изучаться с 9-го класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания. Я думаю, Владимир Ростиславович (господин Мединский.— А. К.) дополнит, потому что является автором учебника обществознания.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов признался, что «не хочется себя хвалить». Но иногда просто не остается другого выхода:

— Большое достижение авторского коллектива, который сумел, в общем, в достаточно небольшом по объему учебнике все эти события совместить и показать ребятам! Надеюсь, что так же будут работать и учебники для 6–11-х классов!

Впрочем, похоже, Анатолий Торкунов пришел сюда не за этим:

— Вы знаете, Владимир Владимирович, я хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории, в том числе для тех, кто сдает в гуманитарные вузы.

А вот эту задачу следовало признать благородной.

— Сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание. Даже с новым учебником, который, я уверен, будет лучше, чем предыдущие, вместе с тем нам кажется, что субстантивно, содержательно было бы важнее, если бы, ребята... готовились к сдаче ЕГЭ по истории, для того чтобы поступать на гуманитарные, социально-экономические специальности,— заметил Анатолий Торкунов.— Конечно, важно было бы сохранить там вопросы по обществознанию. Но в курсе истории и сегодня все обществоведческие понятия уже присутствуют.

То есть вместо обязательного экзамена по обществознанию — экзамен по истории. Замах следовало признать в каком-то смысле даже эпическим.

Ученики вздохнут без удовольствия, ибо готовиться будет тяжелее, но так, судя по всему, справедливее, и не исключено, что потом еще и спасибо скажут. Нет, не скажут, конечно, ну да и ладно.

— Сегодня получается, что 46% ребят, наших выпускников школ, сдают экзамен по обществознанию. А социологический опрос, да и наше понимание сегодня показывают, что знание истории все-таки находится сегодня на достаточно низком уровне,— рассказывал Анатолий Торкунов.— У школьников, имею в виду, и тех, кто поступает в вузы. Но почему? Мы же понимаем почему! Потому что в старших классах ребята начинают готовиться к ЕГЭ, которые нужны для поступления в тот или иной вуз. И по существу, история оказывается в стороне... Мы до встречи с вами советовались с коллегами, и должен сказать, что это такое консолидированное мнение, историков во всяком случае.

— Хорошо,— неожиданно коротко констатировал президент.

Так одним словом иногда меняется жизнь миллионов людей. По крайней мере предэкзаменационная.

— Я сдавал историю, когда поступал в университет,— добавил Владимир Путин.

Вот что, оказывается, решило вопрос.

Академик Чубарьян, один из авторов учебника по всемирной истории, отчитался по своему предмету:

— Владимир Владимирович, всеобщая история в школе начинается даже на год раньше отечественной, она идет с 5-го класса. Надо сказать, что существовавшие учебники по всеобщей истории, я бы сказал, носили такой европоцентристский характер. То есть они в основном касались европейской истории практически. И главное, мне кажется, отличие нынешнего учебника, который мы сделали,— там очень сильны разделы других континентов. Восток представлен, там и страны Азии, увеличен Китай, Индия, но там есть и Африка, которая тоже интересна, есть Латинская Америка. Мне кажется, это одно из очень важных достижений. И теперь наши школьники увидят процесс в довольно общем виде.

Главное, чтобы в ближайшее время не произошло ничего неизбежного в отношениях России с Индией, Китаем или Африкой, а то придется переписывать и этот учебник.

— Второй момент, который мы имели в виду, добавил господин Чубарьян.— Все-таки все периоды увязаны ролью России в мировой истории, то есть показываем события в мире, но одновременно мировую историю. Например, в разделе «Пятый класс», «История древнего мира»... Раньше это был только древний мир.

Теперь в новый учебник введены археологические раскопки, Владимир Владимирович, на территории нашей страны, относящиеся к древней истории! Это Сибирь, это те находки, которые там были! Я думаю, это тоже одна из особенностей этих учебников.

Точно, теперь история древнего мира — это история, слава богу, не только Греции, но и России.

Александр Чубарьян остановился еще на одном важном моменте:

— Четыре года назад у нас был Всемирный конгресс учителей истории, вы тогда приветствие направили,— вопросительно посмотрел академик на президента, и тот кивнул: да разве можно забыть? — Было много людей!.. Он делался с европейскими организациями... У меня сейчас новая идея, я ее уже обсудил, в следующем году сделать второй конгресс учителей истории, расширить там, конечно, представительство Евразии. Я уже беседовал с китайскими представителями, Южная Африка проявила большой интерес, Бразилия. Мне кажется, мы могли бы сделать этот конгресс!

Но вот почему возникла такая идея:

— При Совете Европы они (европейцы.— А. К.) сделали институциональный предмет, проект по преподаванию истории в школе. Мне хочется в результате нашего конгресса учителей институционально (исключительно институционально.— А. К.) сделать такой центр в Москве, который был бы с участием всех стран, но он бы охватывал не только Европу, а был бы мировым! Мы могли бы это сделать! И на этом конгрессе, мне кажется, было бы важно показать наш опыт и наши новые учебники, которые стали бы интересом для всех! Я предварительно имел контакт и с Китаем, и с Южной Африкой, и с Бразилией. Все поддерживают эту идею! Я даже написал вам письмо, хотим в следующем году этот конгресс провести.

Раньше Александр Чубарьян делал проект с европейскими организациями. Теперь будет делаться с китайскими организациями. Кому, как не академику Чубарьяну, знать про веления времени. И веяния тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы и редакторы новой линейки школьных учебников могут расслабиться: дело сделано, у президента были

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Авторы и редакторы новой линейки школьных учебников могут расслабиться: дело сделано, у президента были

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент предложил высказаться своему помощнику Владимиру Мединскому, главному застрельщику всех побед и на этом поле тоже, и тот не стал скрывать:

— Учебники стали не только современными по форме, то есть они взаимодействуют с огромным количеством электронного массива, который мы специально под эти учебники создали и развиваем. То есть учебник — это окно в мир знаний по истории! И дальше ты попадаешь на сайты, музеи, ресурсы, архивы, фильмы, даже сериалы, лекции... Сквозь учебник...

Есть у новых учебников и другие достоинства:

— Они стали гораздо легче по стилю! Мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее! И поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории у тех, кто готовит по новым учебникам.

Казалось, Владимир Мединский ищет слова, которыми можно еще похвалить авторов и редакторов новых учебников:

— В конце концов, он просто долговечнее, потому что предыдущие учебники, несмотря на то что их было 50 с кепкой, это все было в мягкой обложке, клееные учебники, которые рассыпались, а бюджет каждый раз платит заново. Наши учебники сшиты, в твердой обложке, срок службы будет пять лет. Это большая экономия бюджетных средств!

То есть по крайней мере пять лет история, можно надеяться, не будет переписана еще раз.

Если, конечно, кому-то дорога идея экономии бюджетных средств.

— Но самое главное,— справедливости ради, добавил Владимир Мединский,— мы, перерабатывая очень существенно содержание, избавились от большого количества ложных посылов. И наши учебники даже более идеологизированные. Приведу один пример.

Он произнес долгожданное, конечно. С самого начала хотелось примеров. История предметна (в отличие от обществознания).

— Вот учебник 7-го класса, XVI–XVII век, история России,— рассказывал Владимир Мединский.— Мы всегда учили, что 1954 год — это не только запуск процесса передачи Крыма. Это всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией. И даже под это дело снимались кино, писались картины. И вот эта совершенно лживая исторически, вызывающая всегда улыбку у историков фраза про воссоединение Украины с Россией!.. Мы наконец-то… Почему это было? Потому что только что Берию с Маленковым отстранили от власти, Хрущев боролся за власть в партии, ему нужны были голоса членов ЦК самой большой Компартии — Украины! Поэтому 1954 год, отсюда и Крым, и вся вот эта история...

Владимир Мединский говорил о краеугольных исторических спорах. И слава богу, что сейчас ему не с кем было спорить. Все, что он говорил, было правдой. Ведь не мог же он спорить с собой. Хотя историки и на это способны.

— На самом деле речь шла о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского вместе с запорожцами и землями,— пояснял Владимир Мединский.— И подписывал этот договор гетман Войска Запорожского и русского Богдан Хмельницкий. То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства! Какое воссоединение?! Не было никакой Украины, не было государственности! О чем можно говорить?!

Теперь ясно становилось, о чем судачат на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле. Хотя на самом-то деле и говорить, как он настаивал, не о чем.

— Поэтому мы расставляем все правильные здесь в данном случае исторические оценки,— объяснил Владимир Мединский,— избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложное представление о том, что было на самом деле. Ну и показываем непрерывность и преемственность нашей истории!

Все теперь сразу и навсегда, то есть минимум на пять лет.

— Каждый учебник начинается — от форзац и нахзац, как говорят издатели,— с одной стороны картой нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце, вы можете посмотреть,— карта нашей страны в завершении изучаемого периода,— показал президенту Владимир Мединский то, что тот и так уже некоторое время рассматривал.— И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна, собиралась буквально по кусочкам, от маленького Московского княжества и далее, далее до Советского Союза и дальше.

Дальше она, правда, не собиралась, а разваливалась, но при желании можно сказать, что это и было собирание, только уже России.

На пять лет это, согласились, крепкая версия.

— Любопытно, что на обложке учебника для 5-го класса изображены арка Пальмиры, а за аркой Херсонес и Севастополь,— дополнил Анатолий Торкунов.

— Это та самая арка, которая была на советском учебнике,— обозначил необходимую преемственность Владимир Мединский.

— Владимир Владимирович,— продолжил ректор МГИМО,— вы совершенно, мне кажется, правильно затронули проблему, связанную с историческим воспитанием, образованием детей. И здесь, мне кажется, в последнее время появились неплохие находки, в духе комиксов, изложения разных наших исторических событий.

Анатолий Торкунов показывал себя пока что самым современным из собравшихся.

— На недавней книжной выставке на Красной площади присутствовали такие издания,— пояснил он.— Может быть, они еще не до конца совершенны сегодня, но они выдержаны в духе исторической правды. И главное, что они для детей привлекательны, потому что это рисованные картинки, где дается объяснение того или иного события, его описание. Это для детей младшего возраста, условно говоря, пяти-шести-семи лет или, может быть, для тех, кто учится в самых младших классах, семь-восемь лет. Но, мне кажется, это здорово.

То есть подсказал, как можно работать с аудиторией, о которой упоминал президент. А что, раунд.

Не учебники же писать, хотел он, наверное, сказать.

А вот что хотел сказать Владимир Путин, так и оставалось пока загадкой.

— Что касается 1954 года, мы понимаем, с чем это связано было тогда,— рассказал он про самое больное сейчас, да и всегда.— Это было продолжение политики Компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации. А началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было. Ну, это отдельная тема, как раз для таких специалистов, как вы.

Тут попросил слова Александр Чубарьян, и стало ясно, что разговор уходит в область исторических дискуссий, которым в едином учебнике истории не место.

И тем более не время.

Андрей Колесников