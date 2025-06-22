Вышли из берегов

На прошлой неделе светское общество наконец-то смогло примкнуть к передовикам российского бизнеса — с чадами, домочадцами, картонками и собачонками все переехали в Петербург, чтобы принять участие если не в самом экономическом форуме, то хотя бы в вечеринках, плотно его окружающих. И если основной темой ПМЭФ был заявлен поиск общих ценностей в многополярном мире, то можно сказать, что этот поиск не прекращался и по вечерам. Правда, по итогу получилось, что наиболее несомненная общая ценность для всех — старая музыка: от Игоря Николаева до «Руки вверх!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Яновский подтвердил свою личность с помощью «Москвички» на вечеринке журнала

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ян Яновский подтвердил свою личность с помощью «Москвички» на вечеринке журнала

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом году вечерняя программа ПМЭФ окончательно вышла из берегов: всю жизнь первый залп вечеринок выстреливал в среду — так называемый нулевой день форума. В этом году уже во вторник VK принимал первых гостей в Эрмитаже. В рамках сотрудничества музея и IT-гиганта были разработаны три специальных аудиогида по постоянной экспозиции для любознательной аудитории в исполнении певицы Клавы Коки, комика Евгения Чебаткова и писателя Сергея Минаева. По такому случаю был дан торжественный коктейль в Иорданской галерее, после которого Михаил Пиотровский пригласил гендиректора VK Video Марианну Максимовскую и главу департамента контентных партнерств VK Марию Воробьеву на небольшую экскурсию. В частности, посмотреть «россыпь монет», которую недавно подарил музею Михаил Карисалов. Правда, сделать это он предпочел традиционным способом — с живым гидом.

На следующий вечер стартовал ставший уже легендарным гран-тур по приемам и вечеринкам. «Росконгресс» объединился с РМГ, чтобы их вечеринка стала по-настоящему легендарной: в программе были и Дима Билан, и группа «Комбинация» в классическом составе с Аленой Апиной и Татьяной Ивановой, и другие общие ценности. Подвел ливень, который никак не подходил к лугам Елагина острова. К перелескам Крестовского острова ливень не подходил тоже, но у гостей вечеринки Альфа-банка, которая там имела место, была опция укрыться в здании ресторана Il Lago dei Cigni и там продолжить беседовать о ценностях, способных стать общими при грамотном инвестировании.

Правда, были те, кто сетовал, что при такой ключевой ставке слишком многие начали продавать бизнесы и просто класть деньги в банк на депозиты, вместо того чтобы развивать.

В некотором смысле, по составу и настрою участников, это событие стало продолжением вечера РСПП, только с концертом Григория Лепса. Впрочем, когда уже и господин Лепс допел, и даже шампанское закончилось, гости все не хотели расходиться: было чувство, что вот именно тут их слышат и понимают правильно. Впрочем, как уже на следующее утро показала панель с участием Эльвиры Набиуллиной, а затем и традиционный пятничный завтрак «Сбера», все капитаны бизнеса и ответственные за финансы представители власти отлично друг друга понимали, даже с известными умолчаниями. На прощание на вечеринке Альфа-банка дарили книгу футурологов Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфаня «ИИ-2041».

Неожиданно объединяюще сработал ливень на приеме журнала «Москвичка», который проходил во внутреннем дворе ЖК Cheval Court. Тут гостей угощали совершенно нетрадиционно — концертом Игоря Николаева (дебют на ПМЭФ, а тут уже за эти годы всех перебрали). Оказалось, что и он — общая ценность: публика сплотилась под зонтиками и горячо спорила между собой, когда маэстро предложил залу выбрать следующую песню. Следующим вечером еще жарче принимали Сергея Жукова в «Т-Дворе». В былые годы считалось, что в Санкт-Петербурге нужно слушать рок, ну, в крайнем случае, классику, но лучше все же рок. Это было настолько общим местом, что даже на вечеринке «Росконгресса» ко всеобщей радости когда-то выступал признанный теперь иноагентом Борис Гребенщиков. Годы показали, что это было заблуждение: самыми громкими концертами последних лет тут стали выступления Юрия Антонова и группы «Любэ». В этот раз атмосфера всеобщего счастья царила на концерте «Руки вверх!», а затем это же фокус случился на VK Night во время выступления Леонида Агутина. То есть Люсю Чеботину, которая выступала до него, тоже принимали хорошо, но затанцевало все вокруг под хиты Люсиного детства, даже Кирилл Дмитриев, хотя все слишком явно ждут от него танца по другому поводу.

Намного сложнее был устроен в этом году прием ВТБ в Михайловском дворце. Во-первых, это было самое закрытое открытие выставки-блокбастера «Наш авангард», и только во-вторых это был прием ВТБ в шатре в Михайловском саду.

Тут были Александр Беглов, Константин Эрнст, Михаил Ковальчук, Григорий Березкин — их и остальных высоких гостей встречали девушки в классических вполне платьях и шерстяных шалях, но уже тронутые авангардом, о чем свидетельствовали крупные абстрактные колье. Можно сказать, что вместо футурологов ВТБ показал футуристов — людей, которые смотрели в будущее намного смелее, и мы помним, чем это для них закончилось. Отдельным и важным номером стала музыка. Сперва, как это часто бывает у Андрея Костина, играла классика, а затем и тут наступил авангард. Стихи Маяковского исполняли с гитарами, ударными и медными духовыми в духе мелодий группы «Ленинград», запрещенной к выступлениям в Петербурге. Но, как оказалось, слова Маяковского тоже все знают, и они иной раз крепче матерных напевов Сергея Шнурова.

Не менее сложносочиненным оказался прием «Сбера». Герман Греф не впервые уже пригласил гостей в Новую Мариинку. И если в прошлый раз гости были уверены, что их позвали на симфонический концерт, а в итоге оказались за сценой театра на шикарном ужине, то теперь все было всерьез. Впрочем, позвать на оперу и показать оперу было бы слишком прямолинейно, поэтому показывали мистическую «Мандрагору» — замысел Петра Чайковского и профессора ботаники Сергея Рачинского был завершен только теперь. За Петром Чайковским дописывал Петр Дранга, а уж остальное взяла на себя целая бригада ИИ: GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения. Причем это не какая-то поделка для развлечения делегатов форума, типа робота с сумкой Dior: «Мандрагора» войдет в репертуар Мариинского театра в следующем сезоне. Полюбятся ли эти мелодии настолько, что станут общими ценностями и через 30 лет делегаты ПМЭФ будут под них радостно плясать, мы не узнаем.

Евгения Милова