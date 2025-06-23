Товарно-сырьевые слитки

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа может запустить торговлю золотыми слитками в третьем квартале. Площадка ведет переговоры с Гознаком и с Центром поставок и хранения. Участники рынка готовы присоединиться к биржевым торгам, учитывая, что золото — традиционный защитный актив для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Петербургская биржа совместно с Гознаком намерена начать торговлю золотыми слитками к концу года. Об этом заявил “Ъ” старший вице-президент биржи Антон Карпов. Замгендиректора по маркетингу и стратегии Гознака Георгий Корнилов не исключает, что стоит ожидать начала торгов уже в третьем квартале. При этом Гознак может выступать как кастодианом для хранения слитков, так и продавцом. Право реализовывать золотые слитки у компании появилось еще в мае 2023 года. Еще одним партнером биржи выступает Центр поставок и хранения, который сейчас проходит аккредитацию в Банке России для получения статуса оператора товарных поставок.

Кратность лотов торгуемого золота будет зависеть от типа слитков. Участники планируют организовать торговлю как стандартными слитками от 11 до 13 кг, так и мерными слитками от 10 до 1 тыс. г.

Регламент изъятия приобретенных слитков находится в разработке. По словам Антона Карпова, эта функция «могла бы быть отнесена на оператора товарных поставок». «Забрать приобретенное золото можно будет по заявкам, поступившим к нам (к Гознаку.— “Ъ”) от биржи по итогу совершенных сделок»,— заявил Георгий Корнилов. Режим расчетов также обсуждается, однако господин Корнилов предполагает, что забрать слиток можно будет «не позднее чем через один день после совершения сделки». Биржа ожидает, что величина спредов будет меньше, чем та, которая есть сейчас на рынке. Сейчас спреды на рынке золота составляют около 20%.

Петербургская биржа создана в 2008 году и является крупнейшей товарной биржей России. Суммарный оборот торгов по всем секциям в 2024 году составил 2,3 трлн руб.

Гознак «исходит из того, что на первых порах сделки будут осуществляться между юридическими лицами», заявил господин Корнилов. Причина — довольно высокие цены лотов на физическое золото: стоимость слитка в 1 кг составляет свыше 8 млн руб. «Инициатива направлена на достаточно состоятельных клиентов. Розничные инвесторы не часто вкладывают свои активы в физическое золото. Они предпочитают производные инструменты»,— объясняет замгендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов.

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Золото является традиционным защитным активом в период экономической нестабильности. «С 2023 года мировые центральные банки начали наращивать золотые запасы, стремясь сократить долю долларовых активов в своих резервах, особенно после торговых тарифов президента США Дональда Трампа, что побудило ряд государств, например Китай, переводить свои резервы из казначейских облигаций США в золото»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Участники рынка полагают, что биржа сможет найти своих покупателей.

«Золото сегодня — это не только защитный актив, но и способ заработать на росте котировок»,— отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траста» Дмитрий Целищев. С 2024 года котировки металла выросли на 37,4%, на зарубежных площадках — на 40%. Как на международных площадках, так и на российском рынке цена золота находится близ исторического максимума.

Сниженные спреды смогут дать преимущество площадке перед банками, которые также предлагают своим клиентам покупку золота в слитках, отмечает Дмитрий Леснов. Запуск торгов представляет особый интерес, учитывая, что на Московской бирже нет торгов мерными слитками. Как объяснили “Ъ” в пресс-службе Московской биржи, «клиент может получить физическое золото по итогам сделки на биржевом рынке, однако данная процедура должна быть реализована на стороне брокерской компании». «Идея СПбМТСБ запустить биржевую торговлю физическим золотом выглядит логичной. Возможно, это попытка объединить существующие элементы рынка физического золота в более прозрачную систему и замкнуть его на Петербургскую биржу»,— говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

Банки готовы участвовать в торгах слитками. В Альфа-банке сообщили, что активность будет зависеть от условий, которые предложит биржа. По словам исполнительного директора правления операций с драгоценными металлами банка «Уралсиб» Андрея Васильева, многое будет зависеть от условий проведения операций и расчетов, а также удобства операций, связанных с движением слитков.

Андрей Ковалёв, Максим Буйлов