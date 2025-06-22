Новые микрорайоны, отели и мобильный интернет

21 июня завершился 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Ярославская область заключила соглашений на рекордную сумму — 90 млрд руб., из них 50 млрд — в сфере строительства. В рамках заявленных инвестпроектов может быть создано почти 5 тыс. новых рабочих мест. Главные сделки — в подборке «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал три дня работы на ПМЭФ «крайне результативными».

«За это время мы делаем большой шаг вперед в привлечении инвесторов и развитии экономики региона. Заключили соглашений на рекордную сумму. Провели ключевые встречи с потенциальными партнерами в самых разных областях. Для нас нет важных и неважных направлений. Ярославская область рада всем инвесторам и умеет с ними работать»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Производство

АО «Каприка Ярославль» реализует инвестпроект по строительству мясо-молочной овцеводческой фермы на 10 тысяч голов. Комплекс планируется построить в Пошехонском округе. Инвестор вложит 5 млрд руб.

ООО «Красный маяк» займется созданием крупного молочно-товарного комплекса на 4 тыс. голов скота в Ростовском округе. Компания вложит 3,8 млрд руб. в строительство, которое планируют завершить к концу 2026 года. К 2028 году комплекс выйдет на полную мощность.

На территории индустриального парка «Новоселки» построят завод железобетонных конструкций и крупнопанельного домостроения. Размер вложений — 1,8 млрд руб. Первый этап строительства завода начнется в 2025 году, запуск производства ожидается в 2027 году, а выход на полную мощность намечен на 2028 год. Будет создано 250 рабочих мест.

ООО «Гаврилов-Ямский керамический завод» построит производство керамического кирпича. Общая стоимость инвестпроекта составит 1,6 млрд руб. Оборудование для производства сейчас комплектуется в Китае. Строительство начнется этим летом, а запуск производства запланирован на 2026 год. Завод будет выпускать около 800 млн кирпичей в год.

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво». Общий объем инвестиций в модернизацию площадки до 2026 года составит более 800 млн руб.

АО «Ярославская бумага» вложит в модернизацию производства 500 млн руб. Деньги направят на строительство нового цеха рядом с основной территорией предприятия и покупку оборудования в рамках развития целлюлозно-бумажного производства в Ярославле. Планируется создание 10 новых рабочих мест.

ООО «Диазоний» построит к 2030 году в Переславле-Залесском производственный корпус для выпуска антиадгезионных пленок и бумаг. Объем инвестиций — 450 млн руб. Проект предусматривает создание от 30 рабочих мест.

В Ярославле в индустриальном парке «Новоселки» ООО «Дуэт Гидравлик» откроет производство гидравлической аппаратуры. На территории опережающего развития «Тутаев» появится производство многокомпонентных растворителей. Его откроет ООО «НПО «Лимпэк». Общая стоимость обоих инвестпроектов — 400 млн руб., создадут 50 рабочих мест. Срок реализации проектов – до 2027 года.

В Тутаеве компания «Полимермедпром» построит завод по выпуску высококачественных полимерных медицинских изделий (катетеры, эндотрахеальные трубки). Проект планируется реализовать в 2025-2027 годах. Предусмотрено создание 85 рабочих мест.

В Ростове Великом создадут завод по производству биологически активных добавок. Срок реализации проекта – до 2026 года. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

ООО «Комбинат социального питания «Ярославский» построит комбинат социального питания в Тутаеве. Объем инвестиций составит 250 млн руб. В результате реализации проекта, завершение которого намечено на конец 2027 года, планируется создание не менее 190 рабочих мест.

Строительство жилья

Группа компаний «Норские резиденции» (ООО «Гудград») построит в Ярославле два новых жилых микрорайона во Фрунзенском и Заволжском районах к 2033 году. Жилая площадь составит 107 и 195 тыс. кв.м. соответственно. Параллельно за счет бюджетных средств будут построены три детских сада и школа. Общая стоимость двух инвестпроектов — 40 млрд руб.

ООО «Специализированный застройщик «МЕКСА СЕВЕР» реализует в Переславле-Залесском проект комплексного развития незастроенной территории. Инвестор построит шесть многоквартирных домов, таунхаусы и ТЦ, выполнит благоустройство территории у ручья Галев поток и создаст парк с пешеходными зонами. Строительство планируется до 2033 года. В проект инвестируют 7 млрд руб. По итогам будет создано более 730 рабочих мест.

Отели и гостиницы

В Переславле-Залесском в районе улицы Подгорной АО «Ортига Девелопмент» создаст туристско-рекреационный комплекс, включающий большое количество номеров, рестораны, кафе, спортплощадки, общественно-деловую зону. Объем инвестиций — 20 млрд руб. Реализация проекта рассчитана на шесть лет. С выходом его на полную мощность будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

В Тутаеве компания «Дубль-А» реализует проект по созданию и развитию современного гостиничного комплекса «Русские сезоны. Парк-отель «Тутаев» («Медовая долина») категории «4 звезды» на 120 номеров. Будут построены здание гостиницы, коттеджи и дуплексы, термальный комплекс, закрытый бассейн, точки питания. Инвестор обустроит спортивные площадки, пляж, лодочную станцию, парковку. Объем вложений составит свыше 3 млрд руб. Будет создано 350 новых рабочих мест.

В Мышкине до конца 2027 года будет построен гостиничный комплекс «Атмосфера» неподалеку от стадиона братьев Бутусовых. Общая вместимость трех корпусов – 64 номера, также будут оборудованы спа-комплекс и ресторан. Инвестиции составят более 300 млн руб. Планируется создать 31 рабочее место.

Другие проекты

Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132.

Между правительством Ярославской области Федеральным экологическим оператором (предприятие госкорпорации «Росатом») было заключено соглашение. Оно подразумевает разработку плана развития инфраструктуры приема от населения опасных отходов, включая отходы химических источников тока, а также реализацию просветительских мероприятий.

Алла Чижова