Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых прежних учебниках по истории страны он встречал все, что угодно, кроме правды о событиях Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сказал на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что в 1990-е годы была утрачена единая логика исторического процесса и учебных программ. Тогда выпускалось много учебников, в которых оценки событий были прямо противоположными, что затрудняло понимание истории. По словам президента, большинство этих учебников создавались и выходили благодаря иностранным грантам, что способствовало искажению реальных фактов и даже проявлениям русофобии.

Российский лидер подчеркнул, что особенно удручающей была подача событий Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы. «Все, что угодно писали, только не то, что именно Советский союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь победы такие огромные жертв»,— уточнил Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на важность сохранения национальной памяти и преемственности поколений через новые учебники. Традиционные ценности лежат в основе победы, и эта вера формировалась не только в семье, но и в школах и церкви, убежден он.

Владимир Путин поблагодарил авторов новых учебных пособий за их работу. По его мнению, только на базе достоверных фактов можно формировать объективное представление о прошлом и противостоять попыткам фальсификации истории и оправдания преступлений нацизма.