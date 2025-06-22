На торги выставили дебиторскую задолженность юрлица воронежской сети «Синторг»

Конкурсный управляющий юрлица воронежской сети супермаркетов «Синторг» — ООО «Синтез-Н» — Дмитрий Цыганков сообщил о продаже права требования должника к четырем компаниям и одному физлицу. Они выставлены одним лотом на торги в форме публичного предложения. Начальная цена равно общей сумме дебиторской задолженности в 35,4 млн руб.

В состав лота вошли права требования к воронежским ООО «Айсберг-в» и ООО «Квинто и К», которыми владеют собственники сети «Синторг», на 16,8 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно. Еще 8,5 млн руб. задолжало белгородское ООО «Бригантина» Людмилы Рябухиной, 8,3 млн — местное ООО «Бриг» Натальи Ананьевой. Самые маленькие требования — в 353,5 тыс. руб. — предъявлены Александру Никитаеву, одному из владельцев «Синторга».

«Айсбег-В» и господин Никитаев находятся в процессе банкротства, причем конкурсный управляющий компании подал ходатайство о завершении конкурсного производства.

Задаток для участия в торгах составляет 7 млн руб. Они будут проводиться с 30 июня с последующим снижением стоимости лота, но не ниже 100 тыс. руб.

«Синтез-Н» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском о самобанкротстве в феврале 2023 года. В августе компания обанкротилась. В отношении нее ввели конкурсное производство, которое в последний раз продлили до 15 августа 2025 года.

Прошлой осенью юрлицо воронежского салона «Платон авто» выкупило имущественный комплекс «Синтез-Н» за 105,1 млн руб.

Алина Морозова