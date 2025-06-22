Даниил Медведев возродился на траве

В финале Terra Wortmann Open, завершившегося в немецком Галле турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500 с призовым фондом €2,5 млн, представляющий Казахстан Александр Бублик в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева. Вторая (2023, 2025) победа на этом состязании позволила Бублику вернуться в топ-30 мирового рейтинга. Медведев же, проиграв свой шестой финал за последние два года, с 11-го места поднялся на 9-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на поражение от Александра Бублика (слева) в финале турнира ATP в Галле, Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга АТР

Фото: Leon Kuegeler / Reuters Несмотря на поражение от Александра Бублика (слева) в финале турнира ATP в Галле, Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга АТР

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Состав участников финала «пятисотки» АТР в Галле, которая традиционно считается одним из ключевых этапов подготовки ведущих теннисистов мира к Wimbledon, был по-своему логичен. Из верхней части сетки до решающей стадии дошел чемпион двухлетней давности Александр Бублик, во втором круге сенсационно остановивший чемпиона прошлогоднего, первую ракетку мира Янника Синнера, а в полуфинале сломивший сопротивление россиянина Карена Хачанова. Внизу же лучшим стал Даниил Медведев, финалист 2022 года, которому в субботу в другом полуфинале удалось за три часа переиграть третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева из Германии. Причем и Бублик, недавний неожиданный четвертьфиналист Roland Garros, и Медведев, пожалуй, демонстрировали свой лучший теннис в нынешнем сезоне, первые месяцы которого для обоих сложились крайне неудачно. Бублик, бывшая 17-я ракетка мира, весной вообще опустился в девятый десяток мировой классификации, временно перешел на уровень «челленджеров» (турниров более низкой категории) и один из них выиграл.

Финал, на котором присутствовал самый знаменитый немецкий теннисист всех времен — экс первая ракетка мира Борис Беккер, проходил в сильную жару. Поначалу борьба была равной. Медведев, который в шести предыдущих встречах с Бубликом на турнирах АТР не потерпел ни одного поражения, в первом же гейме имел брейк-пойнт, но соперник отыграл его идеальным укороченным ударом. Эти фирменные дроп-шоты, которые казахстанский теннисист ювелирно выполняет легким движением кисти, помогали ему еще не раз — например, на финише седьмого гейма, по ходу которого на его подаче было 0:30.

Вскоре выяснится, что те минуты во многом предопределили судьбу матча.

Взяв затем подачу Медведева и удержав свою, Бублик в конце первой партии выиграл 12 очков подряд. Было еще и 13-е очко, которым начался первый гейм второго сета на подаче Медведева, но затем россиянин прервал эту серию. В целом вторая партия проходила совершенно иначе. Она состояла из большого количества упорных геймов, хотя Бублик в основном брал свои подачи немного легче. Например, в третьем гейме Медведеву пришлось отыгрывать два брейк-пойнта, в седьмом — еще один, в то время как его соперник очутился в подобной ситуации лишь в десятом гейме. Медведев отменным приемом заработал сетбол, но Бублик в ответ в очередной раз идеально укоротил.

Первая половина тай-брейка осталась за Медведевым. Использовав двойную ошибку Бублика, он повел — 4:1, но удержать преимущество не сумел. Бублик сначала сократил отставание до минимума, затем выиграл два очка на чужой подаче, при счете 5:4 эффектно сыграл у сетки, а на матчболе четко подал с первого мяча. В итоге — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 21 минуту. Не уступая Медведеву на задней линии, где, по идее, россиянин должен был иметь преимущество, Бублик выиграл активными ударами 31 очко против 24 и допустил 20 невынужденных ошибок против 16. Выиграв шестой титул за карьеру, он с 45-го места в рейтинге сразу поднялся на 30-е, и, таким образом, войдет в число сеяных на стартующем через неделю Wimbledon.

«Это одна из лучших побед в моей карьере. С психологической точки зрения финал был самым сложным матчем в моей жизни. Против Даниила всегда играть сложно, особенно с моим стилем. Но сегодня все сложилось»,— сказал после игры Бублик, который также признался, что из-за систематических неудач недавно подумывал о перерыве в своей карьере.

Медведев же выразил надежду, что на Wimbledon Бублик попадет в ту часть сетки, где будет Янник Синнер или Карлос Алькарас, и тогда произойдет сенсация. Для россиянина, учитывая хорошее качество его тенниса в Галле, в этом поражении даже можно найти повод для оптимизма, тем более что по итогам турнира он вернулся в топ-10, переместившись с 11-й позиции на 9-ю. Правда, на стартующем через неделю Wimbledon ему предстоит защищать сразу 800 очков, заработанных в прошлом году за выход в полуфинал. Да и счетчик титулов, завоеванных Медведевым за карьеру, по-прежнему стоит на отметке «20». С мая 2023 года, когда ему удалось победить на «мастерсе» в Риме, он проиграл уже шестой финал подряд.

Евгений Федяков