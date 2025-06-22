Самовыдвиженцы подали первые заявления на выборы в горсовет Новосибирска

Первые претенденты направили заявления в избирательную комиссию для участия в выборах депутатов горсовета Новосибирска. В ГАС «Выборы» занесены данные о трех самовыдвиженцах.

Заместитель директора Института политики и технологий Михаил Большов намерен баллотироваться в округе №45. Для участия в выборах в округе №6 заявление подал самозанятый Роман Малоземов, в округе №46 — индивидуальный предприниматель Игорь Языковский.

Голосование на выборах депутатов горсовета будет идти три дня — с 12 по 14 сентября 2025 года. Новосибирцам предстоит избрать 50 депутатов в одномандатных округах.

20 июня состоялось заседание избирательной комиссии Новосибирской области, которая организует и проводит эту кампанию. В ходе нее был утвержден календарный план мероприятий. Согласно плану, кандидат должен представить в окружную избирательную комиссию документы для своей регистрации не позднее 18:00 23 июля.

Валерий Лавский