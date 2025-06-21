Axios: Трамп и Эрдоган пытались устроить встречу США и Ирана на этой неделе

Президента США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пытались организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана. Им это не удалось, так как верховный лидер Ирана Али Хаменеи не вышел на связь. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

С предложением о встрече выступил господин Эрдоган. Он позвонил американскому коллеге 16 июня во время встречи лидеров G7 в Канаде. Турецкий президент заявил о готовности организовать переговоры в Стамбуле, чтобы стороны обсудили дипломатические пути урегулирования конфликта.

Господин Трамп согласился на предложение и выразил готовность отправить на переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса или своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Американский президент добавил, что готов лично встретиться с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, если это требуется для заключения сделки. За несколько часов до звонка господина Эрдогана президент США получил по другим неофициальным каналам сообщение иранской стороны о готовности к переговорам.

С Али Хаменеи безуспешно пытались связаться Масуд Пезешкиан и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Позже турецкая сторона уведомила США, что встреча не состоится.

Запланированная на 15 июня встреча США и Ирана по ядерным вопросам была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев». После этого начались взаимные атаки Ирана и Израиля. 20 июня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией и Германией по поводу ядерной сделки Тегерана и Вашингтона.

Подробнее — в материале «Европа достает Иран из пасти льва».

Елизавета Шмакова