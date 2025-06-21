Axios: Трамп и Эрдоган пытались устроить встречу США и Ирана на этой неделе
Президента США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пытались организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана. Им это не удалось, так как верховный лидер Ирана Али Хаменеи не вышел на связь. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Фото: Evan Vucci / AP
С предложением о встрече выступил господин Эрдоган. Он позвонил американскому коллеге 16 июня во время встречи лидеров G7 в Канаде. Турецкий президент заявил о готовности организовать переговоры в Стамбуле, чтобы стороны обсудили дипломатические пути урегулирования конфликта.
Господин Трамп согласился на предложение и выразил готовность отправить на переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса или своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Американский президент добавил, что готов лично встретиться с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, если это требуется для заключения сделки. За несколько часов до звонка господина Эрдогана президент США получил по другим неофициальным каналам сообщение иранской стороны о готовности к переговорам.
С Али Хаменеи безуспешно пытались связаться Масуд Пезешкиан и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Позже турецкая сторона уведомила США, что встреча не состоится.
Запланированная на 15 июня встреча США и Ирана по ядерным вопросам была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев». После этого начались взаимные атаки Ирана и Израиля. 20 июня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией и Германией по поводу ядерной сделки Тегерана и Вашингтона.
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