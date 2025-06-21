Nikoliers назвал стоимость самого дорогого метра жилья в Москве

Средняя цена квадратного метра в премиальных новостройках Москвы составляет 2,6–2,7 млн руб. Об этом рассказал управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский на сессии ИД «Коммерсантъ», организованной на полях Петербургского экономического форума. При этом, по его словам, цена самого дорогого метра в столице превышает 6 млн руб. в строящихся домах.

«Цены стали сопоставимы с самыми дорогими домами Лондона и Нью-Йорка при пересчете в доллары или другую валюту»,— отметил господин Казанский. При этом средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте за последние три года выросла почти на 50%, добавил он.

В мае цена самой дорогой квартиры на первичном рынке Москвы, согласно исследованию «Метриума», составила 3,76 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2024 года максимальная стоимость выросла на 75%.

Как ранее писал «Ъ», Москва вошла в пятерку городов с самой дорогой в мире элитной недвижимостью. Один квадратный метр в столичной новостройке премиум-класса оценивается в €21 тыс.— это около 2 млн руб. Такие цены подняли город на пятое место среди всех городов в рейтинге, который составила компания Intermark. За три года столица поднялась в списке на 13 строчек и смогла обойти Шанхай, Лондон и Париж. Премиальные квартиры в Москве продолжают дорожать год к году — с первого квартала 2024 года стоимость выросла на 30%.

Подробнее о ситуации на рынке элитного жилья — в материале «Ъ» «Покупатели перешли на готовое».