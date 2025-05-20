Покупатели перешли на готовое

Из-за недостатка предложения в сегменте элитных новостроек Москвы интерес покупателей смещается на вторичный рынок. В результате объем предложения такой недвижимости сократился на 18% год к году, до 110 тыс. кв. м. Кроме того, многие собственники в текущей ситуации неопределенности стараются не спешить продавать свои активы. Предпосылок для слома сложившейся тенденции до конца 2025 года эксперты пока не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам апреля 2025 года объем предложения вторичного элитного жилья в Москве сократился на 18% год к году, до 110 тыс. кв. м, подсчитали в Kalinka Ecosystem. Это связано с ростом спроса, причиной которого стало недостаточное количество готового жилья на первичном рынке элитного жилья, теперь покупатели переориентировались на вторичный рынок, считает директор по оценке девелоперской компании Sminex Святослав Куланин. Объем предложения элитных новостроек по итогам января—апреля увеличился всего на 2% год к году, до 315 тыс. кв. м, подсчитала директор департамента исследований консалтинговой компании Nikoliers Людмила Герлиц.

Еще одним драйвером снижения объема экспонирования на вторичном элитном рынке стали собственники такого жилья, которые предпочитают либо сохранять свою недвижимость, либо переориентироваться на рынок аренды, отмечает гендиректор и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Собственники элитных квартир ожидают более выгодной ценовой конъюнктуры для продажи своей недвижимости, добавляет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, некоторые владельцы испытывают трудности с поиском подходящего направления для реинвестирования своих средств.

По итогам апреля 2025 года объем сделок по покупке вторичного элитного жилья вырос на 35% год к году, а за первые четыре месяца этого года — на 70% год к году, подсчитала Анна Раджабова. Это продиктовано начавшимся снижением ставок по депозитам и возвращением части покупателей на рынок дорогой недвижимости, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев.

Несмотря на рост спроса, средняя цена высокобюджетного жилья на вторичном рынке в столице за апрель выросла всего на 2% год к году, до 1,4 млн руб. за 1 кв. м, следует из исследования Kalinka Ecosystem. Такая динамика связана с изменением структуры предложения: лоты, находящиеся в экспонировании продолжительное время, имеют цены ниже рыночных и быстро вымываются с рынка, поясняет гендиректор Kalinka Ecosystem Алексей Чумалов.

Так, доля элитных квартир со сроками экспозиции около двух лет в общем объеме предложения снизилась по итогам апреля 2025 года на 2 процентных пункта (п. п.) год к году, до 8%, а доля дорогого жилья, которое предлагалось для покупки последние три года, за аналогичный период уменьшилось на 3 п. п. год к году, до 5%, подсчитали в Kalinka Ecosystem. В то же время доля новых высокобюджетных квартир на вторичном рынке за аналогичный период увеличилась на 6 п. п, до 20%, что сказалось на росте цен в целом по рынку, следует из исследования.

Объем предложения вторичного элитного жилья в ближайшей перспективе продолжит сокращаться, поскольку причин для изменения поведения собственников такой недвижимости пока не проглядывается, прогнозирует Анна Раджабова. Эксперт добавляет, что спрос на квартиры элитного сегмента будет оставаться на высоком уровне, оказывая влияние на снижение доступных для покупки лотов. Госпожа Раджабова подчеркивает, что при сохраняющемся дефиците на вторичном элитном рынке и устойчивом спросе на такую недвижимость цены имеют потенциал к более заметному росту до конца этого года.

София Мешкова