Владелец Соликамского мясокомбината прикупил бар

Соликамское ООО «Ремикс» (ранее ООО «Училка») сменило собственника. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», со 2 июня владельцем ООО стала Татьяна Эйриян. Ранее общество контролировалось местным бизнесменом Николаем Филипповым. С 18 июня директором ООО стал Арсен Эйриян.

ООО «Ремикс» создано в 2012 году, основной вид его деятельности — подача напитков. Выручка в 2024 году — 93 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. ООО зарегистрировано на ул. Всеобуча, где расположен соликамский ТЦ «Космос». Согласно отзывам «Яндекса», в указанном ТЦ работает бар Remix с функциями круглосуточного магазина.

Арсен Эйриян — крупный в Соликамске бизнесмен, развивает в селе Родники Соликамскую птицефабрику и мясокомбинат, СПК «Северный».