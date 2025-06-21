Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прилетел в Минск. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор прошел во дворце Независимости с участием членов делегаций двух стран.

Они обсудили ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщает госагентство БЕЛТА. Господин Лукашенко заявил, что американский чиновник «наделал шуму» в мире своим приездом. «Очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся»,— убежден белорусский президент.

Господин Келлог поблагодарил за гостеприимство. Он отметил, что в наше время кризисы в мире «могут резко эскалировать, разрастаться», если не проявить мудрость и справедливость. Александр Лукашенко заверил его, что на территории республики он будет в безопасности, и за время их встречи «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».

Reuters писало, что спецпосланник президента США по Украине представлял эту поездку как шаг, который «может помочь начать мирные переговоры по конфликту на Украине». В марте господин Лукашенко говорил, что не хочет «влазить в разборки» по Украине и выступать в качестве посредника.