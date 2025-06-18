Reuters: Келлог намерен посетить Белоруссию для переговоров с Лукашенко

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен посетить Белоруссию, где встретится с президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, темы потенциального разговора неясны, однако господин Келлог в частном порядке представлял поездку как шаг, который «может помочь начать мирные переговоры по конфликту на Украине».

Белорусская и американская стороны не прокомментировали информацию.

Reuters пояснило, что планирование подобных поездок требует тщательных консультаций, поэтому не исключено, что планы могут измениться. По версии источников Reuters, власти США обсуждают способы вывести Минск из сферы влияния Москвы в орбиту Вашингтона, хотя бы в незначительной степени.