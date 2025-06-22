Технопаркам поднимут содержание

Условия предоставления поддержки регионам при создании инфраструктуры индустриальных парков, промышленных и высокотехнологичных технопарков через компенсацию части затрат на эти цели могут быть смягчены. На фоне удорожания стройматериалов Минпромторг предлагает поднять нормативы такой поддержки, а для снижения диспропорций в размещении парков на территории страны — снизить ряд целевых показателей, которых регионы сейчас должны достигать при использовании подобных субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, меняющий правила возмещения из федерального бюджета части затрат регионов на создание и модернизацию инфраструктуры индустриальных парков, промышленных и высокотехнологичных технопарков. Речь идет о специализированных площадках, подготовленных для быстрого запуска новых производств за счет уже имеющейся инфраструктуры.

Документ предусматривает увеличение норматива возмещения расходов, который не менялся с 2022 года. «Индексация» объясняется удорожанием стройматериалов и ростом ключевой ставки.

В частности, норматив компенсации расходов на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры в индустриальных парках планируется повысить с 30 млн руб. на 1 га площади до 45 млн руб., а в рамках проектов модернизации — со 100 млн до 150 млн руб. Также проектом предусматривается возможность компенсации расходов, осуществленных через региональные институты развития.

Одновременно планируется снизить целевые показатели, которые регион должен выполнить при получении субсидии, для снижения диспропорций в размещении таких площадок на территории страны. Сейчас при получении субсидии сроком на пять лет проект должен на десятый год его реализации обеспечить создание не менее 1 тыс. рабочих мест, совокупную выручку резидентов от 5 млрд руб., а также объем инвестиций не менее 20 млн руб. на 1 га территории парка. Теперь эти показатели планируется снизить вдвое.

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский поддерживает изменения, направленные на снижение требований к показателям проектов и на увеличение нормативов поддержки, которая с трудом покрывает рост инфляции. Механизм возмещения, по его словам, так и не стал массовым — в основном он доступен уже развитым регионам, бюджет которых позволяет финансировать создание инфраструктуры, а затем постепенно компенсировать расходы из уплаченных резидентами налогов. Кроме того, добавляет Денис Журавский, возмещение уже понесенных затрат не покрывает высокий спрос управляющих компаний на субсидирование проектов еще на стадии создания, «что крайне актуально при высокой ключевой ставке».

Координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов полагает, что инициатива Минпромторга нацелена на поддержку менее развитых с экономической точки зрения регионов, обладающих при этом потенциалом для создания инновационных производств.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, снижение показателей обусловлено запросом регионов, например, требования по рабочим местам были завышены, притом что с учетом текущего уровня автоматизации производств потребности в таком их количестве нет.

Использование региональных институтов развития, полагает Дмитрий Панов, обеспечит более качественный подход к управлению проектами, а также контроль за использованием финансирования на создание инфраструктуры парков. По оценкам Михаила Лабудина, создание таких институтов развития позволит упростить процедуру подтверждения понесенных расходов.

Евгения Крючкова