Рубль заклинают на понижение

Центробанк не ждет значительного укрепления рубля. Об этом говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 6 июня. Банк России отмечает, что рост российской валюты с начала 2025 года — это проявление жесткой денежно-кредитной политики. Это же и внесло вклад в снижение инфляции в последние месяцы. Между тем крупный бизнес и чиновники все больше говорят о необходимости более слабого рубля. Например, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно «отруливать» к курсу на уровне «выше 90 руб.» за доллар. А первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что оптимальным для импортеров и экспортеров будут значения около 100 руб. за американскую валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Можно ли ждать от властей ослабления рубля, учитывая эти заявления? “Ъ FM” обсудил это с директором аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: «Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ сказал, что правительство своими силами изменить курс не может.

Поэтому данная риторика направлена на то, чтобы побудить Центральный банк быстрее снижать ключевую ставку. 21 июня мы ознакомились с резюме обсуждения ключевой ставки, которое вышло в начале июня, из него следует, что ЦБ, наоборот, предполагал, что подход к смягчению денежно-кредитной политики должен быть достаточно медленным.

Понятно, что ослабление курса рубля будет более активным при снижении привлекательности рублевых активов, что является производной от смягчения ДКП.

Но опять же, как мы видели в прошлые периоды, регулятор достаточно эффективно сохранял свою независимость и принимал решения, исходя из своего мандата о снижении инфляции».

20 июня Центробанк ответил главе Сбербанка Герману Грефу насчет курса рубля. Равновесным является тот курс, который есть в моменте, даже если он не соответствует экспертным мнениям и пожеланиям. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Ранее Греф заявил, что текущий курс доллара «далек от равновесия» — он должен быть на уровне 100 руб.

Вероятно, во второй половине года рубль ослабнет и без вмешательства властей, считает управляющий директор Ренессанс Капитала Дмитрий Александров: «Вербальное давление на рубль происходит уже достаточно давно. Текущий курс крайне благоприятен для населения с точки зрения потребления, потому что можно дешевле покупать различные товары, в том числе длительного пользования. И это уже вылилось в дефляцию и в возможность для Банка России начать цикл понижения ключевой ставки.

Это комфортно для потребителя, но не слишком комфортно для производителей экспортных товаров и сырья.

Поэтому все эти люди, собравшись в одном месте в рамках ПМЭФ, начали дружно "заклинать" рубль на снижение. Но, на мой взгляд, похожим образом все происходило в 2022-2023 году, когда из-за начала санкций рубль так же сильно переукрепился, в своем максимуме был порядка 53 руб. за доллар. На мой взгляд, сейчас уже многое органически сложилось для того, чтобы рубль начал ослабевать: дешевые цены на нефть на протяжении первого полугодия, восстановление импорта, что может привести к дополнительному спросу на валюту. По совокупности давление должно происходить органически, а не из-за вербальных интервенций. Я думаю, что все-таки значения выше 90 руб. за доллар мы можем увидеть».

20 июня ЦБ опубликовал официальные курсы валют на выходные и 23 июня. Доллар установлен на уровне 78,5 руб., евро — выше 90 руб., юань — 11 руб.

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Сергей Симонов