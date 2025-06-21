В Тольятти у ТЦ «Космос» толпа молодых мигрантов избила местных подростков
В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц, с использованием предметов в качестве оружия», сообщили сегодня в областной прокуратуре.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе мониторинга сети интернет вечером 20 июня была выявлена информация, что в Тольятти несколько человек избили подростков в возврате 15 и 16 лет. Происшествие было зафиксировано на видео.
Речь идет об инциденте у ТЦ «Космос. На распространенном в соцсетях видео видно, как несколько молодых людей неславянской внешности избивают подростков, демонстрируя боевые приемы и угрожая предметом, похожим на пистолет.
В региональном Главке сообщили, что в полицию информация о конфликте поступила от очевидцев, после чего правоохранители принялись опрашивать очевидцев и устанавливать участников инцидента.
«Заявлений из медицинских учреждений не поступало»,— отметили в ГУ МВД по Самарской области.
Прокуратура района взяла на контроль ход расследования.