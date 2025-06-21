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ФСБ: табак на сумму более 1 млрд рублей изъяли в подпольных цехах на Кубани

Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнаружило и закрыло нелегальные табачные цеха, изъяв немаркированной продукции на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, подпольные предприятия полного цикла располагались в Краснодаре, а также в станицах Васюринской и Роговской. В ходе операции сотрудники спецслужбы конфисковали около 3 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов сомнительного качества. Часть цехов находилась под землей и функционировала примерно два года.

В ведомстве подчеркнули, что масштабы нелегального производства беспрецедентны для региона. Речь идет о теневом бизнесе, продукция которого могла поставляться по всей стране.

Спецслужба также высказала предположение, что столь крупная деятельность вряд ли могла осуществляться без поддержки коррумпированных представителей власти.

Лия Пацан

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