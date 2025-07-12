Сегодня исполняется 60 лет министру юстиции Константину Чуйченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков:

— Уважаемый Константин Анатольевич! Примите самые теплые поздравления с юбилеем! Это знаменательный рубеж Вашей жизни, полной неустанной работы, самых разных проектов и больших свершений. Вы — пример человека, для которого верность долгу и высоким принципам, букве и духу закона — не просто слова, а крепкая основа всей профессиональной деятельности на юридическом поприще. Именно в искреннем стремлении сделать жизнь граждан лучше, обеспечить правопорядок и справедливость заключается Ваша сила и Ваше призвание. Наравне с развитием и укреплением основ правового государства Вы заботитесь о защите духовных ценностей и традиций российского народа, уделяете самое пристальное внимание реализации инициатив в сфере охраны природного наследия нашей страны. Знаю Вас и как театрала, любителя хорошего кино и других видов искусства. Хочу пожелать Вам ярких жизненных впечатлений и вдохновения! Крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»