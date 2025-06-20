«Донаты» оценили не по максимуму

Военный суд приговорил белгородскую активистку Надежду Россинскую к 22 годам колонии за сотрудничество со структурами вооруженных сил Украины (ВСУ) и государственную измену. Суд установил, что под видом волонтерской деятельности она оказывала ресурсную поддержку террористам и размещала в соцсетях призывы донатить боевикам. В качестве доказательств использовалась личная переписка девушки, где она признавалась в помощи ВСУ. В ходе прений сторона обвинения запросила для Россинской 27 лет колонии, что является наиболее суровым сроком, который назначался женщине в истории современной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Россинская

Фото: страница Надежды Россинской в vk.com Надежда Россинская

Фото: страница Надежды Россинской в vk.com

Второй Западный окружной военный суд признал 30-летнюю гражданку России и уроженку Казахстана Надежду Россинскую виновной в государственной измене, содействии террористической деятельности и публичных призывах против безопасности государства (ст. 205.1, 275, 280.4 УК РФ). По решению суда ей назначено 22 года колонии общего режима, штраф в размере 320 тыс. руб., двухлетнее ограничение свободы и трехлетний запрет на администрирование сайтов.

Надежда Россинская известна под сетевым псевдонимом Надин Гейслер. До начала специальной военной операции (СВО) она работала моделью и занималась зоозащитой, а после организовала волонтерское движение «Армия красоток».

В 2022 году девушка рассказывала в соцсетях, что возит гуманитарную помощь в ту часть Харьковской области, которая контролировалась российскими военными, и помогает выехавшим с Украины беженцам.

Через год она уехала из России в Грузию. По словам Россинской, перед ее отъездом правоохранительные органы допрашивали участников волонтерского движения по поводу возможного финансирования ВСУ.

В начале февраля 2024 года Россинская вернулась в Россию и была задержана. Белгородское управление ФСБ России возбудило в ее отношении уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Как полагало следствие, Россинская опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призыв жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и указала свой счет. По ходатайству следствия ее заключили под стражу. Во время пребывания Россинской в СИЗО Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Активистка изначально отрицала сбор денег для украинских военнослужащих. В суде она утверждала, что на Украине ее считают врагом из-за того, что она помогала людям на освобожденных территориях. Связь с аккаунтом, от которого распространялся призыв финансирования структур ВСУ, она отрицала, утверждая, что его могли создать ее недоброжелатели.

Однако в процессе расследования уголовного дела следователи обнаружили в личном аккаунте Россинской разговор с гражданкой Украины, состоявшийся в середине 2023 года.

В ходе переписки активистка просила помочь «раскачать» новый аккаунт и рассказала о том, как она «под носом ФСБ вывозила атошников, координаторов ВСУ, прятала их у себя на складе и дома, спонсировала ЗСУ донатами».

После этого против Россинской были возбуждены уголовные дела о госизмене и содействии террористической деятельности.

Уголовное дело Россинской с начала недели рассматривалось на выездных заседаниях в Белгороде. Как рассказали “Ъ” в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, в ходе слушаний было установлено, что под видом гуманитарной помощи она оказывала ресурсную поддержку украинской военизированной структуре и размещала в соцсетях призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Подсудимая вину не признала, настаивая, что помогала только мирным жителям.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области “Ъ” рассказали, что в ходе прений накануне представитель гособвинения запросил для подсудимой 27 лет лишения свободы. Такой срок является наиболее суровым наказанием, вынесенным только одной женщине в России: в начале 2024 года именно столько лет колонии получила 26-летняя Дарья Трепова за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали несколько десятков человек. Защитники Россинской Антон Присный и Евгений Рудычев заявили, что их доверительницу необходимо оправдать из-за отсутствия доказательств ее связи с указанным в деле аккаунтом и денежными переводами ВСУ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев, Воронеж