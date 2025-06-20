Акционеры «Т Плюс» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры «Т Плюс» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщила компания.
За первое полугодие 2024 года компания выплатила акционерам суммарно около 4 млрд руб., по 0,08995 руб. на акцию. «Т Плюс» выплачивает дивиденды с 2019 года.
«Т Плюс» объединяет электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также другие газовые и коммунальные активы. Под управлением компании находится 54 электростанции, более 400 котельных и более 18 тыс. км тепловых сетей. Ежегодно «Т Плюс» вырабатывает и передает потребителям более 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт•ч электроэнергии.