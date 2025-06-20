Минприроды планирует убрать из Красной книги две популяции сайгаков

Минприроды предложило уточнить статус сайгаков в Красной книге на фоне массовой их миграции в Россию из Казахстана. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сайгак (степная антилопа)

Фото: Вячеслав Бобков / РИА Новости Сайгак (степная антилопа)

Фото: Вячеслав Бобков / РИА Новости

Сайгак занесен в Красную книгу России с категорией статуса редкости 1 и статуса угрозы «уязвимый». Вид также занесен в красные книги всех субъектов РФ в ареале его обитания. В границах России обитает три популяции сайгака: популяция Северо-Западного Прикаспия (Калмыкия и Астраханская область), волго-уральская популяция (Астраханская, Волгоградская и Оренбургская области) и бетпакдалинская популяция (Оренбургская область).

В пояснительной записке к проекту указывается, что волго-уральская популяция является трансграничной — миграция животных происходит между Россией и Казахстаном, этот вид сайгаков на российской территории постоянно не обитает. В связи с массовой миграцией сайгаков в Россию Минприроды предлагает оставить в Красной книге РФ только популяцию Северо-Западного Прикаспия.

По данным ведомства, с начала 2025 года в Саратовскую область из Казахстана мигрировало около 400–500 тыс. особей. Сейчас численность вида в регионе оценивается в пределах 1 млн. «Указанные особи в процессе миграции наносят ощутимый ущерб сельхозпроизводителям, а также повреждают защитные сооружения государственной границы»,— заявили в Минприроды.

О том, что миграция сайгаков вредит сельхозугодьям, СМИ пишут с начала июня. «Осторожно, новости» со ссылкой на фермеров Новоузенского района писал, что сайгаки вытаптывают посевы и едят растения, которые в степи Саратовской области выращивать сложнее из-за летней засухи. Гендиректор агрофирмы «Дюрское» Александр Брысков сообщал, что его потери от миграции составляют более 10 млн руб.— в его хозяйстве табун сайгаков вытоптал пшеницу, сафлор и чечевицу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Степная антилопа ушла в поля».

Полина Мотызлевская