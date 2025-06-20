Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мастер «Церемонии»

В Москве и Петербурге открывается ретроспектива Клода Шаброля

21 июня в Москве (в кинотеатре «Пионер») и Санкт-Петербурге («Формула Кино Галерея») открывается ретроспектива Клода Шаброля, посвященная 95-летию режиссера, оставившего яркий след во французском кино. Комментирует Андрей Плахов.

Кадр из фильма «Мадам Бовари» режиссера Клода Шаброля, 1991 год

Кадр из фильма «Мадам Бовари» режиссера Клода Шаброля, 1991 год

Фото: CED Productions

Кадр из фильма «Мадам Бовари» режиссера Клода Шаброля, 1991 год

Фото: CED Productions

В начале карьеры Шаброль предстает энтузиастом и пионером «новой волны»: его фильмы «Красавчик Серж» и «Кузены» считаются одними из первых ее всплесков. Но из авангардиста он быстро превратился в классика, в «Бальзака ХХ века» — энциклопедиста-живописателя провинциальной буржуазной жизни, часто чреватой криминальностью. Разоблачая пороки общества и человека, он в то же время прекрасно себя чувствует в стихии развлекательного кино. В диалогах его фильмов блещет парадоксальный ум, достойный Оскара Уайльда.

Шаброля можно сравнить с Бальзаком и по плодовитости. Прожив 80 лет, он снял примерно столько же фильмов, включая телепостановки и короткометражки для альманахов.

Сам Шаброль объяснял эту плодовитость просто: больше всего на свете он любил снимать кино. Нынешняя ретроспектива предлагает всего четыре фильма из его богатого наследия, но представление об этом мастере они все же дают.

В этих фильмах фигурируют главные актрисы, с которыми он любил работать. Это прежде всего Изабель Юппер. Одну из первых громких ролей она сыграла у Шаброля в фильме «Виолетта Нозьер» — девушку-отцеубийцу. Режиссер характеризует Юппер как потрясающую актрису, трезвую и рассудочную, что позволяет ей передавать оттенки полного безумия и мельчайшие детали эмоций. «Она понимает меня с полуслова, иногда я еще не понял толком, чего хочу, а она — уже».

Вместе они сделали семь фильмов, три из них представлены в мини-ретроспективе. Это «Мадам Бовари» (экранизация Флобера, где Юппер солирует), а также «Церемония» и «Женское дело». В первом партнершей Юппер выступает Сандрин Боннер, во втором — Мари Трентиньян. В центре четвертой картины — «Бетти» — тоже женский актерский дуэт: Мари Трентиньян — Стефан Одран, первая жена и первая муза Шаброля, игравшая почти во всех его ранних фильмах.

Самая значительная из представленных в программе киноработ — «Церемония». Софи (Боннер), новая служанка в загородном богатом доме, знакомится с Жанной, оторвой-почтальоншей. В один прекрасный вечер две подружки-простолюдинки расстреливают из коллекционных ружей семейство «хозяев жизни».

Новизна «Церемонии» по сравнению с другими фильмами режиссера в том, что могильщиком буржуазии становится, так сказать, озверевший пролетариат. Что дало основания Шабролю шутя назвать «Церемонию» последним марксистским фильмом.

Шутя — потому что на самом деле Шаброль любит своих героев, как Чехов любил своих. Любит скромное обаяние буржуазии: ее быт, привычки, ее изысканные ритуалы, среди которых особое место занимают секс и еда. Он их не высмеивает, а живописует с меланхоличной грустью, которая не лишена яда и иногда переходит в холодный сарказм. Неторопливые застолья в чисто французском стиле и еще один обязательный семейный ритуал — прослушивание тихими деревенскими вечерами любимых опер с помощью телевизора с гигантским экраном, раздвигающим пространство почти до размеров оперного зала. По сути, Шаброль развивает марксистскую теорию о «двух культурах в буржуазном обществе». Вторую культуру представляет Софи, поглощающая в своей каморке для служанок дешевый шоколад и рекламную жвачку на допотопном телевизоре.

Во время семейного таинства — прослушивания «Дон Жуана» Моцарта — и происходит убийство, по своей дикости кажущееся нереальным. Шаброль предупреждает об опасности, которая никогда не перестает быть актуальной. Показывая, как прекрасное в своей изнеженности семейство предается меломанской страсти, а за их спинами уже заряжаются ружья и готовится кровавая «церемония», режиссер страны трех революций напоминает об уроке, который быстро забывается без повторения.

Новости компаний Все