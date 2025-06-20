Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов

Президент Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о регулировании цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

«Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами,— сказал Владимир Путин.— Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики».

Президент отметил, что факт наличия в России собственных примеров электронных площадок — это достижение отечественного бизнеса, которым можно гордиться. Тем не менее он обратил внимание на проблемные вопросы в отрасли. Глава государства заявил, что есть недобросовестные практики ведения бизнеса, включая нарушение конкуренции и порядка использования данных. Президент попросил правительство и участников индустрии обсудить эту тему в рамках межведомственной рабочей группы.

Президент России также сделал акцент на массиве данных, которыми обладают маркетплейсы и которые можно использовать для развития малого и среднего бизнеса. Владимир Путин попросил правительство подготовить предложения по координации сотрудничества государства и цифровых платформ в этом направлении.