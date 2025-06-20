Путин: Россия должна быть в двадцатке мировых лидеров по бизнесу к 2030 году

Россия к 2030 году должна войти в топ-20 мировых лидеров по ведению бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, для достижения этой цели правительство вместе с экспертами и предпринимателями разрабатывает национальную модель целевых условий ведения бизнеса в стране.

«В ее основе - международные методики, — сказал Владимир Путин. — Но подчеркну, с учетом нашей специфики и национальных целей развития».

По его словам, указанная модель должна быть готова к сентябрю. Президент подчеркнул, что Россия должна стать «примером для наших друзей и для наших партнеров».