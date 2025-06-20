Путин предложил извлекать ценные компоненты из промышленных отходов

Президент Владимир Путин напомнил, что за прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. По словам главы государства, следует разработать специальные проекты, чтобы извлекать из этих отходов ценные компоненты.

«Технологии на этот счёт имеются – надо их использовать»,— сказал президент. Он отметил, что таким образом можно совместить получение прибыли бизнесом и ликвидацию вреда экологии. По мнению Владимира Путина, инициатива позволит стимулировать развитие отечественной науки и промышленности.

Президент России подчеркнул, что страна «не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой». Вместо этого, по словам Владимира Путина, в РФ думают о благе всего общества, о сохранении и приумножении ресурсов природы в интересах людей.