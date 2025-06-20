Суд в Петербурге вынес приговор врачам по делу о смертельном отравлении пациентов

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о халатности сотрудников Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ № 1) на улице Сикейроса, где из-за отравления барием погибли восемь пациентов. Фигурантами по нему проходили экс-заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева и бывшая замглавврача Александра Феофанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает из зала суда 20 июня корреспондент «Ъ-СПб», суд признал бывших медиков виновными и назначил частично признавшей вину Медведевой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима с запретом заниматься медицинской деятельностью сроком на 2,5 года. Не признавшую вину Феофанову отправили в ИК общего режима на 4 года 5 месяцев, также ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Обе были взяты под стражу в зале суда немедленно.

Напомним, что обвиняемым вменялась халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Еще двое фигурантов — бывший главврач центра Евгений Попов и его заместитель Наталья Суровенко отправились в качестве медиков в зону СВО, и их дело выделили в отдельное производство. В свою очередь, пятая фигурантка Марина Ефремова после инцидента в феврале 2022 года находится в коме.

Подробнее о «бариевом деле» — в материале «Ъ-СПб» «Фигуранты уголовного дела выступили на контрасте».

Андрей Цедрик