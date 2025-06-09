Фигуранты уголовного дела выступили на контрасте

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу о халатности сотрудников Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ № 1) на улице Сикейроса, где из-за отравления барием погибли восемь пациентов. Гособвинение запросило по пять лет колонии общего режима для экс-заведующей отделением лучевой диагностики Елены Медведевой и бывшей замглавврача Александры Феофановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Выборгского районного суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Здание Выборгского районного суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трагедия произошла в начале 2022 года, когда в центр привезли новую партию контрастного вещества для рентгена. По версии СКР, учреждение вместо необходимого раствора сульфата бария закупило вариант, который нельзя вводить людям.

ГБУЗ ГКДЦ № 1 — одна из крупнейших многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций Санкт-Петербурга. Как говорится на сайте диагностического центра, с 1988 года «учреждение оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь по множеству направлений, сохраняя традиции старой школы отечественной медицины, развивает новейшие медицинские технологии. СПб ГБУЗ ГКДЦ № 1 оснащен по последнему слову медицинской техники».

Сторона защиты утверждает, что недомогание потерпевшие начинали чувствовать сразу после процедуры. В свою очередь бывший глава отделения лучевой диагностики Алексей Микляев на одном из слушаний объяснил, что жаловалась на тошноту только одна пациентка. В то же время, когда петербурженку попросили остаться в коридоре, чтобы проконтролировать ее состояние, она сбежала из медучреждения.

В январе 2022 года после рентгенографии желудка один за другим скончались трое пациентов, а через некоторое время — еще пять. Также, по данным СКР, еще 44 человека пострадали после введения контрафактного химиката.

В конце января СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям во время оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 238 УК РФ). Тогда же был арестован главврач центра Евгений Попов.

Чуть позже в СИЗО отправили заведующую отделением лучевой диагностики Елену Медведеву и заместителей главного врача Александра Феофанова и Наталью Суровенко, а под подпиской о невыезде оказалась старшая медсестра КДЦ № 1 Марина Ефремова.

Теперь обвиняемым вменяется халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Впрочем, под суд отдали не всех фигурантов этого дела. Евгений Попов и Наталья Суровенко отправились врачами в зону СВО, а их дело выделили в отдельное производство. В свою очередь, Марина Ефремова находится в коме после инцидента в феврале 2022 года.

Фигуранты вину полностью не признают. К примеру, во время избрания меры пресечения Елена Медведева заявила, что закупками в клинике занимается отдельный специализированный отдел, к которому она не имеет никакого отношения. На прошедших прениях защита продолжила придерживаться этой версии. Несмотря на аргументы адвокатов, гособвинение запросило для подсудимых по пять лет колонии общего режима. Приговор огласят в Выборгском райсуде 20 июня.

Стефания Барченкова