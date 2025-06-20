СК возбудил дело по факту травмирования подростка возле ж/д станции Лаврики

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего 2013 года рождения во Всеволожском районе Ленобласти. Дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в ведомстве.

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Было установлено, что вечером 19 июня в районе железнодорожной станции Лаврики машинист электропоезда заметил несовершеннолетнего на рельсах с повреждением ноги. Он доставил мальчика на станцию для дальнейшей госпитализации.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что очередного несовершеннолетнего зацепера сняли с хвоста электрички в Токсово Ленинградской области.

Андрей Цедрик