Очередного несовершеннолетнего зацепера сняли с хвоста электрички в Токсово

В Ленинградской области на станции Токсово сотрудники транспортной полиции выявили очередного несовершеннолетнего зацепера. Подростка сняли с электрички сообщением «Санкт-Петербург — Кузнечное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили в управлении транспортной полиции СЗФО, нарушителем оказался 12-летний житель Ленинградской области. Было установлено, что школьник выехал со станции Лаврики, зацепившись за хвостовую часть электропоезда.

Как пояснил сам юный любитель экстрима, к совершению травмоопасной поездки его сподвигло увиденное видео в интернете. Таким образом он намеревался доехать до станции Кавголово. С подростком провели профилактическую беседу. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция сняла двух подростков, пытавшихся зацепиться за последний вагон электрички «Петербург — Ораниенбаум-1» во время остановки на ж/д станции Сергиево.

Андрей Цедрик