Завод по производству технической целлюлозы построят в Иркутской области

Иркутское ООО «Элит» планирует до конца 2029 года построить в регионе малотоннажный завод по производству древесной химико-термомеханической массы (технической целлюлозы). Мощность производства составит до 100 тыс. т продукции в год. Также компанией запланирована модернизация существующего лесоперерабатывающего производства. Общая сумма инвестиций составит порядка 3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще один инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающего производства планирует реализовать ООО «Атлант». В планах компании — модернизировать производственные мощности в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе и построить цех сухой сортировки пиломатериалов. Планируемый объем инвестиций – 550 млн руб.

ООО «Элит», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Усолье-Сибирском в 2011 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Общество принадлежит Юрию Киселеву. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 386 млн руб., убыток 157 млн руб.

ООО «Атлант» учреждено в Иркутске в 2008 году. Компания занимается распиловкой и строганием древесины и принадлежит Юрию Татарникову. Выручка предприятия в прошлом году составила 3,1 млрд руб., прибыль 124 млн руб.

Лолита Белова