Главарю «азербайджанской мафии» дали пять лет колонии за нападения на петербуржцев

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о преступлениях «азербайджанской мафии». Главарю банды треш-блогеров Туралу Мамедову дали пять лет заключения в исправительной колонии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генпрокуратура РФ Фото: Генпрокуратура РФ

Фигурантами по уголовному делу также проходили Гаджи-Бег Магамедов, Тимур Омаракаев, Фарид Рустамов, Мурад Шафаггатов, Шохруз Абдурахмонов, Адам Гулаев, Фаррух Ибрагимов, Ахмед Мухаев, Рамазан Омаракаев, Рахимжон Турдиев, Рамиль и Эмиль Халаевы, Денис Шатохин и Билал Яхъяев. В зависимости от совершенных деяний у некоторых из них больше статей.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку некоторые подсудимые несовершеннолетние. Суд постановил, эти лица для возбуждения ненависти и вражды, а также унижения чести и достоинства призывали к насилию над отдельными группами граждан по признакам национальности и происхождения. Банда применяла насилие к ним и снимала все на камеру для публикации в Telegram-канале «Жизнь бродяги».

Главарю банды дали пять лет в исправительной колонии общего режима, Гаджи-Бега Магамедову — четыре года и 10 месяцев в ИК общего режима, Рустамову — четыре года и восемь месяцев в воспитательной колонии, Шафаггатову — 4,5 года в ИК общего режима, Абдурахмонову — 3,5 года в воспитательной колонии, Гулаеву, Ибрагимову — четыре года в воспитательной колонии, Р. Омаракаеву — 3,5 года в воспитательной колонии, Турдиеву, Яхъяеву, Т. Омаракаеву — четыре года и четыре месяца в ИК общего режима, Р. Халаеву, Э. Халаеву, Шатохину, Мухаеву, Мухтарову — четыре года в ИК общего режима.

Подробнее о деле, возбужденного в отношении банды треш-блогеров, — в материале «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

Татьяна Титаева