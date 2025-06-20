В Японии рис за месяц подорожал на 102%

Цены на рис в Японии восьмой месяц подряд обновляют исторические рекорды. В мае они выросли на 101,7% по сравнению с прошлым годом, следует из правительственных данных. Такого скачка цен на рис в стране не было более 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Запасы риса в Японии заметно сократились после плохого урожая в 2023 году. Власти надеялись, что ситуация исправится осенью прошлого года, однако, несмотря на увеличение объема урожая на 180 тыс. тонн, цены на рис не упали. Дефицит риса на рынке вызван, с одной стороны, рекордным наплывом туристов, а с другой — нежеланием фермеров и оптовиков распродавать запасы. Они надеются, что цены в будущем вырастут еще сильнее и зерно можно будет сбыть еще выгоднее.

Рост цен на рис привел к тому, что базовая инфляция в Японии выросла до 3,7%, что стало самым высоким показателем с января 2023 года. Примерно половина роста базовой инфляции связана с подорожанием риса в стране.

Кирилл Сарханянц