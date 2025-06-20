На Дону возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

В Ростовской области следователи Зимовниковского межрайонного отдела СУ СК возбудило уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» в отношении Александра Андерсона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что гражданин России, находясь в США, через запрещенную в России соцсеть размещал посты с фейками о деятельности Вооруженных сил РФ на территории Украины в ходе спецоперации. Уточняется, что публикации, размещенные с 14 сентября по 9 декабря 2022 года, касались событий в городах Буча и Изюм. Следствие по делу продолжается.

Константин Соловьев