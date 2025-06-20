Директор компании в Башкирии получил три года условно за мошенничество с жильем

Стерлитамакский городской суд вынес приговор директору ООО «Башстрой» Руслану Харрасову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также штрафом в размере 100 тыс. руб.

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР, в 2021 году «Башстой» возводил жилой комплекс «Радужный» в деревне Байрак. После ввода дома в эксплуатацию, подсудимый предоставил ложные сведения в Росреестр, оформив за «Башстроем» право собственности на подлежащие передаче дольщикам квартиры, а затем продал их третьим лицам. В результате трем потерпевшим причинен ущерб в размере около 6 млн руб.

На автомобиль Toyota Land Cruiser осужденного и недвижимость стоимостью более 20 млн руб. наложен арест.

Руслан Харрасов не признал вину.

Майя Иванова