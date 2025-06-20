Век роты не видать

Участникам СВО предоставляли отпуска за взятки — это было установлено в рамках уголовного дела, расследованного военными следственными органами Следственного комитета России. Командира мотострелковой роты Романа Черкасова признали судом виновным в 18 эпизодах получения откатов от солдат, просивших отпустить их домой, и даже от их жен. Военного приговорили к девятилетнему сроку, лишив лейтенантского звания, но оставили ему медали «За отвагу» и Суворова, которые он получил в том числе за ранения в ходе спецоперации на Украине. С ними осужденный, очевидно, и вернется штрафником на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) на днях рассмотрел жалобу защиты на приговор, вынесенный Роману Черкасову Грозненским гарнизонным военным судом. Последний признал командира мотострелковой роты виновным в 18 эпизодах получения взяток в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и таком же количестве превышений должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Следственного комитета России, в период с апреля по декабрь 2023 года лейтенант Черкасов в Запорожской области, Чечне и Севастополе получал деньги от подчиненных, которые хотели своевременно уйти в отпуск.

Суд признал, что лейтенант действовал из корыстной заинтересованности и нарушал охраняемые законом интересы государства. За каждый из преступных эпизодов офицер получил от трех до четырех лет заключения. Частично сложив наказания, суд назначил ему девять лет колонии общего режима, лишил лейтенантского звания и запретил в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями. Кроме того, у осужденного были конфискованы 1,8 млн руб., полученных в качестве незаконного вознаграждения.

Обжалуя судебное решение в апелляции, защитники Романа Черкасова указали, что все обвинение построено на показаниях солдат-взяткодателей, уголовное преследование которых было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

По версии адвокатов, офицер действительно собирал небольшие суммы с подчиненных, которые, как правило, перечислялись на его банковскую карту, только они шли не в карман Романа Черкасова, а тратились на нужды роты.

Другие эпизоды были не доказаны, считает защита. Так, например, со слов свидетеля обвинения получалось, что военные платили своему командиру, даже когда тот лечился после полученных в ходе СВО ранений в военном госпитале. Но тогда он никак не мог выполнять обязанности по службе, отмечали представители лейтенанта, следовательно, и платить ему было не за что.

Однако окружной суд, пересматривая материалы дела, привел данные о том, что лейтенант получал незаконные выплаты не только от подчиненных. Так, супруга одного из солдат переводила деньги Роману Черкасову и мужу, рассчитывая, что лейтенант согласует его отпуск, а потом получит оставшуюся часть суммы из рук в руки.

Версию офицера о том, что деньги собирались на обеспечение подразделения суд признал попыткой уйти от ответственности.

Во всяком случае, данные о том, что на эти средства были приобретены столь необходимые в бою современные радиостанции, подсудимый и его представители ничем подтвердить не смогли.

Защита также настаивала, что девятилетний срок является чрезмерным для молодого офицера, который с 2020 года служил в вооруженных силах, положительно характеризовался, был дважды ранен в боях, а за мужество и героизм отмечен медалями «За отвагу» и Суворова. Однако ростовские судьи, отметив, что все эти и другие положительные данные о личности фигуранта уже были учтены при вынесении ему приговора, ничего в судебном решении не изменили. По некоторым данным, осужденный рассчитывает вернуться на передовую теперь уже простым штурмовиком. Очередная награда поможет ему избавиться от судимости и даже вернуть звание и должность.

Николай Сергеев