Здание ярославского минимущества повторно выставили на продажу

В Ярославле историческое здание на площади Челюскинцев, в котором ранее располагалось областное министерство имущественных отношений, выставили на торги посредством публичного предложения с минимальной ценой 59 млн руб., что в два раза меньше начальной цены. Об этом сообщили правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание вместе с земельным участком выставили на продажу в марте 2025 года за 118 млн руб. 16 июня торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторные торги пройдут на понижение цены.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Банковая контора», 1780-е г., поэтому собственник объекта должен будет предпринимать меры по сохранению исторического здания.

Алла Чижова