Фрукты и овощи подешевели в России на 1–12% за неделю

С наступлением летнего сезона розничные цены на большинство фруктов и овощей в России снизились на 1–12% в зависимости от продукта. По данным исследовательской компании NTech, с 9 по 15 июня подешевели десять из 17 позиций.

Больше всего снизились цены на следующие продукты:

нектарины (–12%, до 282,1 руб. за кг),

персики (–8%, до 277,9 руб. за кг),

абрикосы (–8%, до 220,1 руб. за кг),

клубника (–6%, до 661,1 руб. за кг),

черешня (–5%, до 502,6 руб. за кг).

В Минсельхозе «Ъ» пояснили, что плодоовощная продукция дешевеет по мере поступления нового урожая. При этом почти все позиции подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением издержек российских производителей и проблемами зарубежных поставщиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены попали в яблочко».