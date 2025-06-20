На ПМЭФ власти Башкирии заключили соглашения с коллегами из четырех регионов

Во второй день Петербургского международного экономического форума власти Башкирии заключили четыре соглашения о сотрудничестве с руководством четырех регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров оформил договоренности с главой Дагестана Сергеем Меликовым, главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, губернатором Томской области Владимиром Мазуром и главой Саха (Якутии) Айсеном Николаевым.

С Якутией планируется сотрудничество в сфере креативных индустрий. С Томской областью и ДНР Башкирия надеется на совместную деятельность в научно-технических разработках. Соглашение с ДНР также предполагает взаимодействие по торгово-экономическим, социальным и культурным вопросам.

Межправительственное соглашение с Дагестаном должно расширить уже начавшееся сотрудничество, например, в области торговли и экономики.

Также, сообщил господин Хабиров в соцсетях, он встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. С ним обсуждалась, в частности, совместная работа в двигателестроении.

ПМЭФ начался 18 июня и продлится до 21 июня.

Идэль Гумеров