Politico: власти США устали от главы офиса Зеленского Ермака

Администрация президента США Дональда Трампа «устала» от Андрея Ермака, главы офиса президента Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 14 источников, среди которых помощники конгресса, экс-чиновники США и Украины.

По словам 10 собеседников издания, Андрей Ермак оказался «особенно неприятным собеседником» для администрации Дональда Трампа. По словам источников, господин Ермак «резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам».

Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как «двухпартийного раздражителя».

Как сообщили источники издания, многие опасаются, что поведение Ермака все больше угрожает и без того напряженным отношениям между Украиной и администрацией США.

Politico отметило, что Андрей Ермак регулярно приезжал в Вашингтон с момента начала специальной военной операции в 2022 году и выступал в качестве посредника.