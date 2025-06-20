К началу июня более 5 млн россиян подключились к программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на ПМЭФ. По данным ЦБ, объем средств на их счетах достиг 365 млрд руб. Лидером по числу участников стал НПФ Сбербанка (более 3,5 млн человек, 240 млрд руб.), следом идут «ВТБ Пенсионный фонд» (916 тыс.) и «Газфонд» (200 тыс.).

Программа, запущенная в 2024 году, позволяет гражданам от 18 лет переводить накопительную часть пенсии в НПФ с возможностью получать выплаты пожизненно или в течение 10 лет. Государство софинансирует взносы (до 36 тыс. руб. в год), но эксперты отмечают, что эта сумма недостаточна для граждан с высокими доходами.

По прогнозам главы НАПФ Аркадия Недбая, к концу 2025 года число участников может вырасти до 10 млн, а объем средств — до 700 млрд руб. Однако развитию программы мешают низкая информированность населения, сложности с переводом накоплений между фондами и высокие требования к новым участникам рынка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У пенсионных накоплений подрастает смена».