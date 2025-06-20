Кокс не плавится

Рынок металлургического угля столкнулся со снижением спроса и цен: негативный тренд затронул все регионы, включая Индию, активно увеличивающую производство стали. Давление оказывают торговые ограничения, неясные прогнозы по потреблению металла, замедление китайской экономики и сезон дождей в Индии. Цены на российские коксующиеся угли в этих условиях упали на 5% за неделю. В то же время рентабельность экспортеров улучшилась, но лишь благодаря волатильности валютных курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цены и спрос на металлургический уголь снижаются и на западных и восточных рынках, следует из обзора NEFT Research. Как указывают аналитики, торговая активность в Азии новых сделок на спот-рынке не фиксируется, спрос в Индии слабый, а конкуренция со стороны более дешевого австралийского сырья ужесточается. В Европе потребители сокращают закупки по срочным соглашениям, что подчеркивает осторожный подход в условиях давления на рынок готовой металлопродукции в регионе, отмечают в NEFT Research.

Российский коксующийся уголь в зависимости от порта и региона поставки за неделю к 13 июня подешевел на 0,6–5%, до $117,4–190,4 за тонну. Цены на американский коксующийся уголь с поставкой в ЕС снизились на 0,8–0,9%, до $155–177 за тонну. Австралийское пылеугольное топливо подешевело за неделю на 1,7%, до $138,6 за тонну.

На рынке коксующегося угля наблюдается разнонаправленная динамика: котировки на высококачественные марки проходят фазу коррекции, в то время как полутвердые и полумягкие сорта демонстрируют стабильность или умеренный рост, что может указывать на достижение локального ценового дна, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский добавляет, что в Индии дождливый сезон, когда спрос на стальную продукцию и коксующийся уголь сокращается. Тренд сохранится вплоть до второй половины сентября, считает он.

В мае текущего года Россия экспортировала 3,64 млн тонн коксующегося угля, по данным Kpler. Это на 16% больше, чем в апреле текущего года. Основной прирост был обеспечен индийскими покупателями. Так, в Индию по итогам отчетного месяца было отгружено в 1,5 раза больше коксующегося угля, чем в апреле,— 2,27 млн тонн. Китай, Индонезия и Вьетнам по итогам мая сократили импорт металлургического угля из РФ на 4%, 12% и 19% в месячном сравнении соответственно. Южная Корея в мае не импортировала российский коксующийся уголь, хотя в апреле поставки составили почти 100 тыс. тонн.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов напоминает, что на мировом рынке стали наблюдаются избыточное предложение и низкий уровень цен в основных регионах. По его словам, это следствие замедления международной торговли, эскалации геополитических конфликтов и роста торговых барьеров. В результате, указывает аналитик, неинтегрированные производители стали с наиболее высоким уровнем себестоимости вынуждены сокращать или останавливать производство, что ведет к ослаблению спроса на основные виды металлургического сырья, включая коксующийся уголь.

О сложной ситуации в отрасли говорят и российские металлурги. Так, 19 июня гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью «России 24» в рамках ПМЭФ сообщил, что не исключает остановку некоторых металлургических производств в РФ, «у которых не очень хорошо с себестоимостью», чтобы сбалансировать предложение.

По словам директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александра Семина, в мае Китай сократил выплавку стали на 6,9% в годовом сравнении, до 86,6 млн тонн, что снизило общий объем выпуска за первые пять месяцев на 1,7%, до 431,6 млн тонн. Этот фактор оказывает дополнительное давление на мировые цены на коксующийся уголь, указывает эксперт.

Но несмотря на негативную конъюнктуру на рынке, экспорт металлургического угля из РФ пока остается рентабельным, и на минувшей неделе нетбэки даже выросли во всех портах, следует из обзора NEFT Research. По данным аналитиков, в зависимости от порта показатель увеличился в недельном сравнении на 3,4–7,9%, до 2–3,6 тыс. руб. с тонны. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что такая динамика обусловлена исключительно валютной волатильностью, а не реальной динамикой спроса и предложения. Кроме того, экономика по экспорту коксующегося угля остается привлекательной лишь для производителей дорогих твердых марок, которые не предполагают существенного дисконта, добавляет Борис Красноженов. Цена же на российский коксующийся уголь среднего ценового сегмента в портах Дальнего Востока снижается восемь месяцев подряд, напоминает Александр Семин.

Полина Трифонова