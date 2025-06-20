Искусство станет ближе к верфям

Концертный комплекс, который ВТБ планирует разместить по соседству с Адмиралтейскими верфями на Ново-Адмиралтейском острове, могут построить к концу 2030 года. Два года отведут на подготовку и три — на строительство. Сейчас банк рассматривает поступившие от итальянских и китайских компаний проекты и решает вопрос с выкупом земельного участка у города. Об этом президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал «Ъ-СПб» на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее предполагалось, что для строительства концертного комплекса необходимо предварительно вывести с острова расположенные там Адмиралтейские верфи, однако в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» господин Костин уверил, что о закрытии завода речи не идет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ранее предполагалось, что для строительства концертного комплекса необходимо предварительно вывести с острова расположенные там Адмиралтейские верфи, однако в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» господин Костин уверил, что о закрытии завода речи не идет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концертный зал займет небольшую часть территории действующего судостроительного завода, уточнил господин Костин.

«Адмиралтейские верфи — это 70 га земли, а это только небольшая часть, 15 га. Но это остров отдельный. Там часть земли из этих 15 га принадлежит городу. Все это будет сделано таким единым пространством»,— пояснил банкир.

Ранее предполагалось, что для строительства комплекса необходимо предварительно вывести с острова расположенные там Адмиралтейские верфи, однако в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» господин Костин уверил, что о закрытии завода речи не идет. Инвестиции в объект, по мнению Андрея Костина, составят €1 млрд.

Соглашение о намерениях по строительству в Петербурге концертно-театрального комплекса было подписано между Смольным и ВТБ на полях ПМЭФ в 2024 году. Предполагалось, что здание будет включать в себя большой зал на 1500–1700 человек и малый — на 700–900 зрителей, а сцена концертного зала будет трансформироваться из балетной в оперную.

Параллельно со строительством комплекса на острове будет проводиться модернизация Адмиралтейских верфей. Источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли, близкие к госкорпорации, отмечали, что работы по улучшению предприятия начнутся ближе к концу года и продлятся не менее трех лет. За это время планируется построить глубоководную достроечную набережную протяженностью 570 м, для размещения которой будет намыто около 700 кв. м в акватории Большой Невы, а также площадки для стапельной сборки. Стоимость модернизации завода не сообщалась, однако, по мнению источника, она может составить более 10 млрд рублей.

В данном случае строительство комплекса и модернизация верфи — это два проекты, которые объединены только общей площадкой, и синергия в этом вопросе едва ли будет прослеживаться, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Концертный комплекс — потенциально интересный проект, и он может стать достаточно мощным центром притяжения. Однако для этого должна быть серьезная составляющая, которая обеспечит его загрузку в конкуренции с соседствующими петербургскими площадками»,— добавил эксперт.

Владимир Колодчук, Надежда Ярмула